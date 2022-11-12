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Use Case Mobility ne anlama geliyor?

Togg, ön sipariş sürecinin Şubat 2023'te başlatılacağını açıkladı. Togg’dan yapılan açıklamada "O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Peki Use case mobility nedir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Use case mobility nedir?
Use Case Mobility nedir?

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip edildiği belirtildi. TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek. Togg Tweette, daha önce de açıkladıkları gibi ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi: "O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Use case mobility nedir?

Togg'un; kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobiliteyi temsil eden, Türkiye'de ve yurtdışında tescil edilmiş kavramı.

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