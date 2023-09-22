Uzaktan eğitim görecek üniversiteler hangileri?
YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Deprem bölgesindeki üniversitelere uzaktan eğitim seçeneği sunduklarını belirten Özvar, "Karar Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteleri kapsayacak." dedi.
Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerin uzaktan eğitimi ne kadar sürecek?
Özvar, "Bu üniversiteler isterse 1 yıl uzaktan eğitim verebilecek. Öğrenciler diğer illerde aynı bölümü okuyabilecek" diye konuştu.