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YÖK’ten flaş karar: Deprem bölgesindeki 4 ilde üniversiteler uzaktan eğitim yapacak

Son dakika haberine göre, YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki 4 ilde bir yıl boyunca uzaktan eğitim yapabileceğini duyurdu. Peki hangi illerde üniversiteler uzaktan eğitim görecek?

15:44 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Uzaktan eğitim görecek üniversiteler hangileri?

Uzaktan eğitim görecek üniversiteler hangileri?

YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Deprem bölgesindeki üniversitelere uzaktan eğitim seçeneği sunduklarını belirten Özvar, "Karar Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteleri kapsayacak." dedi.

Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerin uzaktan eğitimi ne kadar sürecek?

Özvar, "Bu üniversiteler isterse 1 yıl uzaktan eğitim verebilecek. Öğrenciler diğer illerde aynı bölümü okuyabilecek" diye konuştu.


#yök
#uzaktan eğitim
#üniversite
#Erol Özvar
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