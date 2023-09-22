ÖSYM giriş üzerinden, kurum tarafından yapılan sınavlara ilişkin tüm başvurular, tercihler yapılmakta ve sonuçlar öğrenilmekte. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yıl içerisinde yapacağı tüm sınavları “sınav takvimi” sayfasında yayımlamaktadır. Takvim sayfasında “sınav başvuruları, giriş belgesi, sınav tarihi, sınav sonuçları ile tercih ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin tarihler yer almaktadır. ÖSYM YKS, KPSS, EKPSS, ALES, YÖKDİL, TUS, YDS, DGS ve DUS başvuru, tercih, sonuç, soru ve cevap anahtarı sorgulamaya ilişkin tüm detayalar.