Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu 2025: VGM burs başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? Burs tarihleri ve başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılı burs başvurularının başladığını duyurdu. Maddi desteğe ihtiyaç duyan ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri için her yıl düzenli olarak sağlanan bu karşılıksız eğitim bursu, Türkiye genelinde binlerce öğrenciye umut olacak. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında VGM burs başvuru tarihleri ve şartları geliyor. İşte başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar…





VGM burs başvurusu ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular yalnızca çevrim içi olarak yapılacak ve elden başvuru kabul edilmeyecek.





VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler başvurularını www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru formunda öğrenciden kimlik, eğitim bilgileri ve gelir durumuna ilişkin belgeler talep ediliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanların eksiksiz doldurulması gerekiyor. Eksik veya hatalı bilgi giren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.





VGM burs miktarı ne kadar?

2025 yılı itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ücretleri yeniden düzenlendi.

Ortaöğrenim bursu (ilkokul, ortaokul, lise): Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim bursu (üniversite): Aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 3.000 TL

Bu ödemeler, öğrencilerin eğitim süresi boyunca her ay düzenli olarak yapılacak.





Kimler VGM bursuna başvuramaz?

VGM’nin ilgili yönetmeliğine göre aşağıdaki öğrenciler burs hakkından yararlanamıyor: Sürekli bir işte çalışarak asgari ücret düzeyinde gelir elde eden öğrenciler, Polis Akademisi veya askeri okul öğrencileri, Öğrenim süresini uzatarak ek süre kullananlar, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaç aylığı alan öğrenciler, Geçtiğimiz eğitim yılında başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.





Öğrencilere karşılıksız destek