VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak, pilot iller belli oldu mu?

Sosyal devlet uygulamaları içinde önemli bir adım olarak nitelendirilen vatandaşlık maaşı, yeniden tartışmaların merkezinde yer aldı. 2026’da hayata geçirilmesi öngörülen destek sistemi, gelir düzeyi belirli seviyenin altında olan ailelere düzenli ödeme yapılmasını içeriyor. Peki bu yeni sosyal destek modelinden kimler faydalanabilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılında dar gelirli ailelere 'vatandaşlık maaşı' ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın da dahil olduğu çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması, yeni yıldan itibaren da hayata geçirilmesi planlanıyor. Model, geliri asgari ücretin altında kalan ailelere ek destek verilmesini öngörüyor. Evde kimsenin çalışmadığı ya da toplam gelirin asgari ücreti karşılamadığı durumlarda ödemeler, aileden en az bir birey işgücüne dâhil olana kadar sürecek.

Önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanan sistem, 2026’da pilot illerde başlatılacak. Pilot uygulamadan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda ülke geneline yayılacak altyapı oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Programı’nda sosyal yardım mekanizmasının yeniden ele alınacağı, iş gücüne katılımı engellemeyen, aile merkezli ve kişi başına asgari geliri garanti eden bütünleşik bir yapıya dönüştürüleceği vurgulanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK VE ŞARTLARI NELER OLACAK?