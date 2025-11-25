VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak, pilot iller belli oldu mu?

Vatandaşlık maaşı, AK Parti’nin 2023 seçim vaatleri arasında yer alan sosyal destek modeli olarak yeniden gündeme taşındı. 2026 yılında devreye alınması planlanan uygulama, düşük gelirli hanelere düzenli nakit destek sağlamayı amaçlıyor. Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı”nın kapsamı ve kimlerin yararlanacağı ise en çok merak edilen başlıkların başında geliyor.
Sosyal devlet uygulamaları içinde önemli bir adım olarak nitelendirilen vatandaşlık maaşı, yeniden tartışmaların merkezinde yer aldı. 2026’da hayata geçirilmesi öngörülen destek sistemi, gelir düzeyi belirli seviyenin altında olan ailelere düzenli ödeme yapılmasını içeriyor. Peki bu yeni sosyal destek modelinden kimler faydalanabilecek.
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılında dar gelirli ailelere 'vatandaşlık maaşı' ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın da dahil olduğu çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması, yeni yıldan itibaren da hayata geçirilmesi planlanıyor. Model, geliri asgari ücretin altında kalan ailelere ek destek verilmesini öngörüyor. Evde kimsenin çalışmadığı ya da toplam gelirin asgari ücreti karşılamadığı durumlarda ödemeler, aileden en az bir birey işgücüne dâhil olana kadar sürecek.
Önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanan sistem, 2026’da pilot illerde başlatılacak. Pilot uygulamadan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda ülke geneline yayılacak altyapı oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Programı’nda sosyal yardım mekanizmasının yeniden ele alınacağı, iş gücüne katılımı engellemeyen, aile merkezli ve kişi başına asgari geliri garanti eden bütünleşik bir yapıya dönüştürüleceği vurgulanıyor.
VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK VE ŞARTLARI NELER OLACAK?
Vatandaşlık Maaşı'nın temel amacı, gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve gelir seviyesi düşük olan Türk vatandaşlarına düzenli destek sağlamaktır. Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Önce yoksulluk sınırı ya da asgari ücret baz alınarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Kazancı bu rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek. Örneğin belirlenen rakamın 20 bin lira olması halinde ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak.