İstanbul Boğazı’nda sürüklenen dev konteyner gemisi kurtarıldı

İhraç edilen teğmenler: 'Sırtımızdan bıçaklandık ama pişman değiliz'

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, YouTube’da katıldıkları yayında yaşadıkları süreci ilk kez anlattı. Olayların ardından yalnız bırakıldıklarını ve sırtlarından bıçaklandıklarını dile getiren teğmenler, başlarına gelenlere rağmen "Yine olsa yine yapardık, içimizde tek bir duygu olmadı: Pişman olmak" ifadelerini kullandı.