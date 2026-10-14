10:48, 14/10/2026, Çarşamba
İstanbul Boğazı’nda sürüklenen dev konteyner gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada Beşiktaş açıklarında sürüklenen 147 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle emniyete alındı. Geminin sürüklendiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
BEŞİKTAŞ AÇIKLARINDA SÜRÜKLENDİ
Antigua ve Barbuda bayraklı
“Bilbao Trader”isimli konteyner gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle Beşiktaş açıklarında sürüklenmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALENİN ARDINDAN SEYRİNE DEVAM ETTİ
Ekiplerin çalışmasıyla emniyete alınan gemi, daha sonra seyrine devam etti. Konteyner gemisinin Boğaz’da sürüklendiği anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Başlıklar :İstanbul BoğazıKonteyner GemisiBilbao Trader