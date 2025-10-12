Yapay zeka (YZ), gerçekten de hayatımızın her köşesine sızıyor ve iş dünyasını kökten değiştiriyor. Goldman Sachs gibi kurumların raporlarına göre, önümüzdeki 5 yıl içinde küresel çapta 300 milyona yakın iş otomasyondan etkilenebilir – bu da milyonlarca insanın yeni beceriler edinmesini zorunlu kılıyor.

Yapay zeka (YZ) ve otomasyonun yükselişi, birçok mesleği yeniden tanımlayacak. Bazılarını dönüştürecek, bazılarını da işlevsiz bırakacak. Ama bu, insan emeğinin tamamen devre dışı kalacağı anlamına gelmiyor. Bazı meslekler çok daha dirençli olacak; ayrıca “insan-özgü” yeteneklere odaklanan yeni işler ortaya çıkacak.

Yapay zeka uzmanı Dr. Roman Yampolskiy, 2027 yılına kadar genel yapay zekanın (AGI) geliştirileceğini, bu teknolojinin robotik sistemlerle birleşerek beş yıl içinde fiziksel emeği tamamen otomatik hale getireceğini öngörüyor.

Yampolskiy, 2027 yılına kadar genel yapay zekanın (AGI) geliştirileceğini, bunun da insan benzeri robot teknolojileriyle birleştiğinde küresel iş gücü piyasasında devrim yaratacağını söyledi:

“Beş yıl içinde fiziksel emek tamamen otomatik hale gelecek. 2030’a kadar işsizlik oranı tarihte görülmemiş seviyelere ulaşacak. Yüzde 10 değil, yüzde 99 işsizlikten söz ediyorum.”

Yok olmayıp ayakta kalacak meslekler hangileri?

Uzman, şirketlerin maliyet, hız ve verimlilik açısından insan yerine robotları ve yapay zekayı tercih edeceğini, dolayısıyla “insan çalıştırmanın ekonomik olarak mantıksız hale geleceğini” vurguladı.

Yampolskiy’ye göre yalnızca “insan eliyle yapılması tercih edilen işler” varlığını sürdürebilecek. Güven ilişkisine dayalı muhasebe, danışmanlık gibi alanlarda insan faktörünün önemini koruyabileceğini belirterek şu örneği verdi:

“Warren Buffett asla yapay zekâ muhasebecisine geçmez; insan muhasebecisini kullanır.”

Ayrıca “insan yapımı” sanat eserleri ve el işlerinin küçük bir pazar payını koruyacağını, el emeği ürünlerin bir tür lüks nesnesine dönüşeceğini söyledi.

Danışmanlık, terapi ve psikoloji gibi empatiye dayalı mesleklerin ise yapay zekaya karşı en dayanıklı alanlar olacağı düşünülüyor. Yampolskiy, insanı anlamaya dayalı mesleklerin tamamen ortadan kalkmayacağını belirtti.

Yampolskiy’ye göre, hızla büyüyecek bir diğer alan da teknolojiyle insan arasında köprü kuracak meslekler olacak. Bu kişiler, hem yapay zekayı anlayan hem de insanlara doğru biçimde anlatabilen uzmanlardan oluşacak:

“AI’ı anlayan ama aynı zamanda insanlara anlatabilen kişilere ihtiyaç olacak. Şirketlerde yapay zekayı entegre ederken bu insanlar kritik rol oynayacak.” İşte Yapay zekaya dirençli (ve/veya geleceği parlak) meslekler & alanlar:

Yapay zekâ ile yükselişe geçecek 10 meslek şunlardır: