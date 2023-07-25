Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının İŞKUR e-Şubesinden yapılabileceğini açıkladı. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda TÜRKİYE İŞ KURUMU hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler.”

‘Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda TÜRKİYE İŞ KURUMU hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz.



Vatandaşlarımız, Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler.



Hayırlı olsun. https://t.co/tEh7uF3O4o — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 25, 2023

Yarım çalışma ödeneği nedir?

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir.

Yarım çalışma ödeneği neden verilir?

Analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin aranan şartları sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için verilen ödenektir.

Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanır, şartlar neler?

İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,

Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesiyle şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

Yarım çalışma ödeneğine başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

Yarım çalışma ödeneğine hak kazananlara sunulan hizmetler neler?

Yarım çalışma ödeneği almaya hak kazananlara;

Ödenek ödenmekte,

Ödenek ödenen süreler için asgari ücret üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ile genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren payları yatırılmaktadır.

Yarım çalışma süresi ne kadar?

Yarım çalışma süresi;

• Birinci doğumda 60 gün, • İkinci doğumda 120 gün, • Sonraki doğumlarda ise 180 gündür. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenmektedir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği Süresi

Yarım çalışma ödeneği;

Birinci doğumda en fazla 30 gün,

İkinci doğumda en fazla 60 gün,

Sonraki doğumlarda en fazla 90 gün,

Çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 180 gün,

olarak ödenmektedir. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir.

Yarım çalışma ödeneği ne kadar?

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

Yarım çalışma ödeneğinden yapılan kesintiler neler?

Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

Yarım çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak ödenmektedir. Örneğin Şubat ayında gerçekleştirilen yarım çalışma uygulamasına ilişkin ödenek, Nisan ayı içinde ödenmektedir.

İlgililere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

Yarım çalışma ödeneği ne zaman kesilir?

Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumun devamı süresince,

Çocuğun hayatını kaybetmesi ve/veya evlatlık halinin ortadan kalkması durumunda,

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen kişinin, bu süre zarfında başka bir işte çalışması halinde,

İlgilinin çalıştığı işyerinden ayrılması durumunda yarım çalışma ödeneği kesilir.

Yarım çalışma ödeneği alanlar sağlık hizmetlerinden yararlanıyor mu?

Yarım çalışma ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İlgililer adına ayrıca malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmaktadır.

Yarım çalışma ödeneği nasıl hesaplanmaktadır?

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

Yarım çalışma ödeneği nereden, nasıl ve ne zaman alınabilir?

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak ödenmektedir. Örneğin Şubat ayında gerçekleştirilen yarım çalışma uygulamasına ilişkin ödenek, Nisan ayı içinde ödenmektedir.

İlgililer ödemelerini TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak alabilmektedir.

Yarım çalışma ödeneği ödenen günlere ilişkin hangi primler yatırılmaktadır?

Yarım çalışma ödeneği ödenen dönem için, asgari ücret üzerinden %20’si tutarında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12,5’i tutarında genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren payları olarak toplam %32,5 oranında prim ilgili sosyal güvenlik kurumlarına İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır.

Yarım çalışma ödeneği hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ödenir mi?