Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul Valiliği son dakika duyurdu: Yarın okullarda saat kaçta kadar ders işlenecek?

İstanbul Valiliği son dakika duyurdu: Yarın okullarda saat kaçta kadar ders işlenecek?

12:0230/12/2024, lundi
G: 30/12/2024, lundi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Valiliği'nden flaş 'okul saatleri' kararı
İstanbul Valiliği'nden flaş 'okul saatleri' kararı

İstanbul Valiliği, 31 Aralık günü okullarda uygulanacak eğitim öğretim faaliyetlerine dair flaş bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak" denildi.

İstanbul Valiliği, yarın okulların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin saat 16.00'ya kadar tamamlanmasına karar verdi.

İstanbul'da 31 Aralık Salı günü okullar saat kaçta kapanacak?

İstanbul Valiliği, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.


#son dakika
#istanbul valiliği
#31 Aralık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılı tediye tarihleri: İlave tediyeler ne zaman ne kadar ödenecek?