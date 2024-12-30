İstanbul Valiliği, 31 Aralık günü okullarda uygulanacak eğitim öğretim faaliyetlerine dair flaş bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak" denildi.
İstanbul Valiliği, yarın okulların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin saat 16.00'ya kadar tamamlanmasına karar verdi.
İstanbul'da 31 Aralık Salı günü okullar saat kaçta kapanacak?
İstanbul Valiliği, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.