Özgün Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller
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Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre ülkenin doğu illerinde etkisini gösteren kar yağışı günlük hayatı etkilemeye başladı. 11 Ocak Salı günü pek çok ilde kar yağışı ve zorlu şartlar nedeniyle eğitime ara verilmesi 12 Ocak kar tatili araştırmalarını gündeme getirdi. Peki; yarın okul var mı, hangi illerde kar tatili olacak? İşte yanıtı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller...
kar tatili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. 11 Ocak Pazartesi günü kar yaışı nedeniyle yurdun bazı illerinde eğitime ara verilmişti. Kar yağışının devam edeceği 12 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

12 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın ülke genelinde herhangi bir ilde okulların tatil olup olmadığı konusunda valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

12 OCAK METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Trakya, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile yarın (Çarşamba) zamanla Marmara bölge geneli, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege, Marmara'nın kuzey ve batısı, Konya çevreleri ile yarın (Çarşamba) Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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