Üzerinden iki aydan fazla zaman geçti ancak hâlâ hemen herkesin gündeminde fon meselesi var. İnsanlar sokakta, metrobüste, semtte veya akraba ziyaretlerinde karşılarında bir gazeteci görünce meseleyi deşmeye başlıyor. Benim iki ayım bu döngüde geçiyor.
Bu ayrımın altını kalın çizmek gerekiyor.
Hırsızlığa, vurguna karışanların, milletin parasına el uzatanların aralarında barınamayacağını, makamlarında oturamayacağını, adalete hesap vereceğini defalarca tekrarladı. Partisinin yöneticilerine, yirmi beş yılda kimilerinin başının döndüğünü, kimilerinin kibre düştüğünü, kimilerinin şahsi davasını milletin davasının önüne koyduğunu hatırlattı. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşıp yola devam edeceklerini söyledi.
Sokağın beklentisi de tam burada belirginleşiyor. İnsanlar “Reis açık açık söyledi, üzerlerine alınıp, neden gereğini yapmıyorlar?” diye soruyor.
Açıkçası bu soru her geçen gün bir yumağa dönüşüyor. Görülüyor ki sorumluluk makamında oturanların önemli bir kısmı, “gereğini” yapmaktan kaçınıyor. İsmi öne çıkan bazı bürokratlar ise istifa ederken bile bin türlü hesap yapıyor.
Ne “Benim yönetimimde bu oldu, hesabını veriyorum” diyen var, ne de “Bağımsız incelemenin önü açılsın diye görevimden ayrılıyorum” diyen.
Misal, şu güne dek şöyle bir istifa metni görmedik: “Kurumumda böyle bir şey yaşandı. Dahlim olmasa da sorumluyum. İncelemeye gölge düşmesin diye görevi bırakıyorum. Yargı makamları tarafından ne sorulursa cevap vermeye hazırım.”
Açıkçası “görevden alınmayı beklemenin” bile siyasi maliyeti var artık.
Prof. Dr. Mete Gündoğan’ın geçenlerde X’te yaptığı paylaşım WhatsApp gruplarında da epey dolaştı. Dahil olduğum yazışma ortamlarında okuyan hemen herkes altına imzasını attı.
Gündoğan, merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan’a uzun yıllar danışmanlık yapmış bir isim. Anlattığına göre o dönemde gördükleri yanlışları özel görüşmelerde Hoca’ya açıkça söylemişler, sonra “Üzerimize düşeni yaptık” deyip müsterih olmuşlar. Dikkat çektikleri tehlikelerin çoğu gerçekleşmiş. Nihayetinde de Millî Görüş altı yedi büyük, onlarca küçük parçaya bölünmüş.
Yapılması gereken neymiş peki?
Gündoğan başta kendisini ve o dönem siyaset yaptığı arkadaşlarını eleştiriyor. “Söylemekle yetinmemeli, yanlışın düzeltilmesi için mücadele etmeliydik” diyor.
Bu öneri, tabanın ve sokağın sorusuna da cevap veriyor aslında.
Erdoğan’ın başı da omuzları da dik.
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