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1980 kuşağı 300 yıl yaşamış gibi; Hem dedesiyle elektriksiz telefonsuz internetsiz bir hayatı hem babasıyla teknolojinin ilk buluşlarıyla yaşadığı şaşkınlığı hem de bugünkü dünyayı gördü.

Bugünkü kuşakta ne erkek çocuk babasına benziyor ne kız çocuğu annesine.

Çok farklı bir nesil bu.

Dijital teknolojiyle birlikte iş dünyasında babaların geleneksel çalışan bağlılığı anlayışından farklılaşan bir profil ortaya çıkmış.

Bunlara ‘seçici performansçılar’ deniyor.

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), FutureBright ve Elkin Consultancy iş birliğiyle hayata geçirilen “Türkiye CHRO Gündemi 2026” araştırmasının sonuçlarına göre çalışanlar kuruma şartsız ve uzun vadeli sadakat taahhüdü vermek yerine, inandıkları işe bağlılık gösteriyor ve yüksek performans ortaya koymayı tercih ediyor.

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Yani yüksek performans ile kurumsal sadakat artık her zaman aynı anlama gelmiyor.

Bu değişim, şirketlerin çalışan bağlılığını, motivasyonu ve performansı nasıl tanımladıklarını yeniden düşünmelerini gerektiriyor.

İnsan Kaynakları Direktörleri CHRO’ların yüzde 70’i, yapay zekânın 2027 yılında iş gücünü azaltma baskısı oluşturacağını öngörüyor.

Peki çalışanların ekonomik şartları ve becerileri ne durumda?

Kurumların yüzde 99’u çalışanlarına sağlık sigortası sunarken, çalışan ihtiyaçlarının güçlü biçimde karşılandığını düşünenlerin oranı yüzde 41.

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Bulguların en çarpıcı taraflarından biri en büyük beceri açığının teknoloji alanında olmaması.

En büyük beceri açığı yüzde 64 ile stratejik düşünme ve problem çözmede.

Yapay zekâ becerisi yüzde 37 ile beşinci sırada.

Teknoloji geliştikçe insanın düşünme, karar verme ve değişimi yönetme kapasitesi de değişiyor.

Araştırmada genç istihdamına ilişkin bulgular geleceğin iş gücü açısından önemli sorular ortaya çıkarmış.

CHRO’ların yüzde 39’u giriş seviyesi ve yeni mezun rollerinde azalma bekliyor.

Bir yandan yeni uzmanlık alanları ortaya çıkarken diğer yandan gençlerin iş hayatına giriş yapabilecekleri pozisyonlar azalıyor.

İş gücü dönüşümünü yarının yeteneklerinin nasıl gelişeceği üzerinden de düşünmek gerekiyor.

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Değişen iş dünyası ile ilgili önemli bir araştırma daha var.

Buna göre şirketlerde etik kültürün biz buna evrensen ahlak diyoruz, güçlendirilmesinde üst yönetimin yaklaşımı belirleyici oluyor.

Daha doğrusu etik ve ahlaki çıtanın üst sınırını şirketlerin üst yönetiminde yer alan patron ve yöneticilerin etik ahlak anlayışı belirliyor.

İş dünyasında 15–21 Kasım Uluslararası Suistimal Farkındalık Haftası olarak kutlanıyor.

Cerebra’nın Etik ve İtibar Derneği (TEİD) iş birliğiyle hayata geçirdiği, FutureBright Group tarafından yürütülen ve 1.000’i aşkın üst düzey yönetici ve profesyonelin katıldığı “İş Dünyasında Suistimal Algısı Araştırması 2026” sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 98’i yönetimin bir suistimal vakasını bilinçli olarak gizlemesinin veya örtbas etmesinin şirkete duydukları güveni olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Suistimalle mücadelede güçlü iç kontrollerin, etik liderliğin ve çalışanların güvenle konuşabildiği bir kurum kültürünün önemi öne çıkıyor.

Suistimalle mücadele yalnızca şirketlerin finansal kaynaklarını korumakla sınırlı değil; dürüst rekabet, çalışanların emeği ve toplumsal güvenin korunması açısından da ortak bir sorumluluk.

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Küresel ekonomik sistem toplumları aynileştirirken değerler çatışmasını da beraberinde getiriyor.

Mütefekkir-Mimar- İnşaat Mühendisimiz Prof.Dr Sâdettin Ökten de diyor ki; “Türkiye’deki insanlar kapitalizmi, moderniteyi yeni tanıdılar.

Çok hoşlarına gitti. Şimdi de onun türbülansı (savrulma, değerler çatışması) devam ediyor.

“Hem Müslüman kalalım hem de modernist kapitalist olalım” diyorlar.

Bu olmayacak. Bu olmaz. Bunun sancılarını çekiyoruz.

Modernizme karşı durduğu halde onu reddetmeyecek, yumuşatacak, bünyesine alacak, insanileştirecek tek kaynak; İslam muhabbeti ve hizmetidir. Ben bunu görüyorum.”

“Mevcut sistem insani değil” diyor hocamız.