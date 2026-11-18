Bu civarın enteresan mekânlarından biri de Unkapanı Köprüsü ayağı altında kurulan “Kuş Pazarı”. Mardin, Başko, Bağdat, Sabune, Konya adları ile bilinen güvercin türleri pazarın gözdeleri. Saka, Florya gibi ötücü kuşlara da rastlanıyor. “Kuş Pazarı” önce köprü altında idi. Şimdi Manifaturacılar Çarşısı’nın bitimindeki sokak arasına taşınmış. Pazar günleri burada, çarşamba günleri Topkapı’da sur dibinde kuruluyor.

İstanbul’un hava kirliliği ile her geçen gün griden siyaha doğru giden semalarını bu beyaz güvercinler nokta nokta deliyor. Güvercin bizim kültürümüzde oldukça mühim bir yer tutuyor. Kelimenin Moğolca kügercin’den geldiği söylenir.

Hz. Peygamber’in hicreti sırasında saklandığı mağarada örümceklerin ördüğü bir ağ üzerine yuva kurarak peygamberimizin gizlenmesine yardım ettiğinden dolayı mânen makbul bir hayvandır. Ayrıca insanlar arasında barış ve sevgi timsali olduğu kabul edilmektedir. Özellikle Osmanlı dönemi mimari eserlerinde özel kuş evleri yapılmıştır ki, bunların hoş bir örneği Laleli Camii bitişiğinde III. Mustafa Türbesi üzerindedir.

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Tevrat’ta, Hz. Nuh ve tufan olayı münasebeti ile geçer. Hz. Nuh tufanın dinip dinmediğini anlamak için her yöne güvercin uçurmuş, ağzında bir zeytin dalı ile dönen güvercin artık suların çekilmiş olduğunu müjdelemiştir. Her hâli ile saflığı, inceliği, ürkekliği, temizliği temsil ettiğinden şairlerimize ilham kaynağı olmuştur. Necatî Bey’in ünlü “döne döne” redifli şiirinde geçer:

Şâm-ı zülfünle gönül Mısrı harâb oldu deyû

Sana iletti kebûter haberi döne döne

Kebûter, güvercin’in Farsçasıdır.

Beş bin liradan, 500.000 liraya kadar kuşun alınıp-satıldığı pazarda satıcı olanlar, yılın belli mevsiminde Urfa-Mardin civarına gidip oralardan kuş getirir. Güvercin merakı Güneydoğu bölgemizde bütün ihtişamı ile sürüp gidiyor.

Sekiz on yaşlarında çocuklar kuşlara sevgi ile bakıp duruyor. Kuş ve çocuk arasındaki bu masum ilişkinin güzelliği Kuş Pazarı’nda iyice ortaya çıkıyor. Profesyonel satıcılar dışında kalan kalabalık ticaretten ziyade bir tutkunun bir sevdanın peşindedir. Bir boyacı çocuğun, güvercinini koynunda saklaması insanın gözlerini yaşartıyor. Günümüzde böylesine sevgi ve sevda sahnelerini adım başı görmek mümkün değil artık.

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Satıcılar ayaklarına ip bağladıkları cins kuşlarına ara sıra gösteri yaptırıp müşteri kızıştırıyor. Bu kuşların uçuşu sırasında gözlerini heves, arzu, heyecan ve ihtiras ile kuşa çeviren meraklıları izlemek gerçekten kayda değer. Böyle bir merakı sürdürenlere “hasta” denmesini de hazmedemiyorum doğrusu. Şehrin dağdağası arasında, kimsenin karşılıksız bir iş için parmağını oynatmadığı bir vakitte, bir beyaz güvercinin kırmızı gözlerini görmek için pazara koşanlara yan gözle bakmayalım.

Kuşları, çiçekleri, ağaçları, hayvanları sevmeyen, onlara ilgi göstermeyen bir toplumun insanlara ilgi göstereceğini, insanları sevebileceğini ummak ham bir hayal olur ancak.