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Seçim yenilgisini örtbas etmeye çalışan bir başkan, İran’a nükleer bomba atarsa…

İran da aynı şekilde karşılık vermeye niyetlenirse… Ürettiği veya temin ettiği bomba ile İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa’yı vurursa…

İsrail, İran’a ve diğer hedeflerine nükleer bombalarını gönderirse…

Rusya, nükleerin kapısı açıldı deyip Ukrayna’yı bombalarsa…

ABD, Fransa ve İngiltere, Rusya’ya misilleme yaparsa…

Biz arada kaldığımız için nükleer serpinti etkisinde kalırsak…

Rüzgâr ne yandan eserse essin büyük zarar görürsek…

Çin ve Kuzey Kore koroya katılırsa…

Pakistan biz oyundan geri kalmayalım diye yıllardır elinde tuttuğu bombaları Hindistan’a karşı kullanırsa…

Hindistan da biz bunları süs için bulundurmuyoruz düşüncesine girer ve harekete geçerse…

Dünyada kaç kişi kalır?

*

Geriye kalan dünyada ot biter mi, kuşlar öter mi?

Diyorlar ki nükleer savaşta hayatta kalanlar, ölenlere gıpta edecek.

Gidersek iyi de kalırsak ona ‘hayat’ dışında başka bir isim bulmak gerekir.

İyisi mi biz şimdiden helalleşelim.

Ne olur ne olmaz.

*

Şaka değil, hiç bu kadar ciddi olmamıştık.

Bombalar havada uçuşunca ne Amerika ne Rusya ne Çin kalır.

Kalırsa geriye bir acı feryat kalır.

*

Böyle bir endişe bulutu şu sıra bütün dünyayı kapladı ama bir yandan da hiç kimse o derece kötü olamaz diye teselli bulmaktayız.

Herhâlde az buçuk akılları vardır elinde nükleer bomba bulunduranların.

Neredeyse bütün insanlığı yok edecek, medeniyetin bütün dişlerini sökerek dünyayı taş devrine döndürecek kadar düşüncesiz değillerdir.

SORU İŞARETİ

Bir konuda izahta bulunurken, cümlenin sonunda -dikte çalışması yapan Türkçe öğretmeni gibi- “Soru işareti” ifadesini kullanmak modaya dönüştü. Galat yine meşhur oldu.

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BİRAZ DİKKAT, BİRAZ İTİNA

Yan taraftaki arsada yeni başlayan inşaat için temel kazısı yapılırken istinat duvarı çökmüştür.

Evini apar topar terk edip yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kalan vatandaşa mikrofon uzatılınca vaziyeti şöyle özetler: “İstimlak duvarı çöktü.”

Vatandaş istinat duvarını o şekilde tanımlayabilir. Bir derece mazurdur. Fakat bir konuda yorum yaparken “konsorsiyum” demek isteyen akademisyenin “konsersuyum” demesi hoş görülebilir mi?

Yahut program sunucusunun Sultanbeyli’de yaşanan bir olayı haber verirken “Sultanbeyli’nde” diye söze başlamasını nasıl karşılamalı?

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Bir başka sunucu da Mücteba Hamaney’den bahsederken “Müctema Hamaney” demesine ne diyelim?

YAN MASADAN ULAŞAN SÖZLER

İnsan bir yerde çay kahve içerken, yan masadan neler duyuyor!

Biri yüksek sesle konuşuyordu. Anladığımız kadarıyla bir yakınından şikâyetçi. Onu konuştuğu kişiye anlatıp eleştiriyor.

“Taşını elinin altına koysaydı böyle olmazdı.”

*

Deyimleri ve atasözlerini değiştirerek söylemek, Kemal Sunal filmlerinde çok kullanıldı.

Halkımız o filmleri sevdi. Bazı vatandaşlar da aynı yoldan gitmeye çalışıyor sanki.

Bir başka günde, bir başka kişinin “Kimse kaşının üstünde gözün var demez” diye konuştuğuna şahit olduk.

Kim diyebilir ki öyle bir şeyi?

Kaşının üstünde gözü olan biri görülmedi bugüne kadar.

Hangisinin üstte olduğunu bilmek bazıları için çok zor olsa gerek.