Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Türkiye kıyılarına bin 500 metreden daha yakın olan Sisam’ı ziyaret edip, gövde gösterisi yaparken, İsrail adına taşkınlık ve kışkırtma yapanken, Türkiye karayollarını İHA ve SİHA pistlerine, havaalanlarına çeviriyordu.

Atina’nın arkasına İsrail’i alıp yaptığı eski usul gövde gösterileri, bugünün dünyasında çocukça algılanır ve bir karşılığı yoktur. Küresel fırtınaların bu kadar sert estiği bir dönemde en yakın komşusunu karşısına alan, Doğu Akdeniz ve Ardalar Denizi’nde (Ege) İsrail’in tetikçiliğini yapan, bir devleti başkalarının kullanımı için terör örgütü rolüne indirgeyen aklın üretebileceği bir şey yoktur.

AKDENİZ VE EGE’NİN ÖTELERİNE BAKMAK. BU KADAR KISA SÜREDE BU KADAR GÜÇ İNŞA EDEBİLEN AKLI ANLAMAK...

Türk-İsrail geriliminin nasıl bir harita çizdiğini algılamaları için Ege dışına, Doğu Akdeniz’in ötelerine de bakmaları gerekir. Ortada Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e, Kızıldeniz’den Basra Körfezi’ne, Adriyatik’ten Hazar’a kadar çok büyük hesaplaşma var ve bu Yunanistan ölçeğinin çok çok üstündedir.

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Türkiye’nin 21. yüzyıl hesapları İsrail’i ve Yunanistan’ı aşar. On yıllarca terörle terbiye edilen ülke bugün küresel iktidar alanının merkez güçlerinden biri haline gelmiştir. Atina’nın Türkiye’den öğrenmesi gereken şey, bu kadar kısa süre içinde bu kadar büyük güç inşa edebilen aklın ne olduğudur.

Orta Asya’dan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan bölgesel ortaklıkların, ulus üstü yapıların nasıl bir gelecek haritası çizdiğini algılamaya çalışmaktır. Eğer bunları az da olsa algılayabilirse, Atina’nın durması gereken yerin Türkiye’nin yanı olduğunu da anlayacaklardır.

GÖZLERİMİZİ YUNANİSTAN VE İSRAİL İLE KARARTMAYIZ. AMA ATİNA NELERİ KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ…

Tamamen birilerinin kışkırtmasıyla hareket etmeye devam eder, muhtemel bir çatışmada Türkiye Cephesi açarsa, Batı Trakya’dan Adalara kadar çok kısa zaman içinde çok şey kaybedeceği de açıktır. Ve kısa zaman içinde Arnavutluk, Makedonya hatta Bulgaristan bile Yunanistan için acı verici komşular haline gelebilir.

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Türkiye olarak gözlerimizi Yunanistan ile karartmıyoruz. Bütün uğraşımızı oraya vermiyoruz. İsrail ile de karartmıyoruz. Bütün odak noktamız İsrail üzerinde toplanmıyor. İkisi de Türkiye için ana hedefler değil. Bu iki “mesele” 21. yüzyıl güç haritasında münferit sorunlardır.

“DÜNYANIN EKSENİ” BU KUŞAKSA, GÜCÜN MERKEZİ DE BURASI OLMALI!

Oysa Türkiye, Güney ve Orta Asya-Ortadoğu-Afrika hattında, yeryüzünün eksenini değiştirecek bir ortaklıklar haritası, bir güç haritası inşa etmeye çalışıyor. Bu hedef; yeryüzünün ana eksenini oluşturan ülkelerin tamamının, 21. yüzyıl dünyasında gücün ana merkezlerinden biri olmasını sağlayacak.

Dünyanın ekseni bu kuşaksa, gücün ekseni de bu kuşak olmalıdır. Birçok ülkenin okuyamadığı, algılayamadığı ya da inanmakta zorluk çektiği şey budur. Barış, güç ve refah kuşağı imkansız değildir, insan tarihinde bunun örekleri çoktur, bu örneklere imza atan milletlerden biri de Türklerdir.

KÜÇÜK ÜLKELER, İKİNCİL GÜÇLER…

Yeryüzünün eksenini oluşturan Müslüman Orta Kuşak, gücün de merkezini oluşturmalıdır. Kaynakları, harita gücü, insan gücü, tarih tecrübesi, imparatorluklar aklı bu yolu açmaktadır.

Bu iddia coğrafyanın tamamına yaymalı, bir gelecek Yol Haritası olmalı, olmalıdır.

Türkiye’nin sadece son birkaç ayda yaptıklarına bakınca, büyük hedefin, büyük iddianın sahada da devam ettiği görülecektir.

Atina’dan atıp tutmalarla, İsrail’den “derin analiz”lerle değil, coğrafya ölçekli “büyük güç haritası” inşasının idrakine vakıf böyle oluruz.

Bu harita öyle Yunanistan, İsrail, Rum Kesimi gibi küçük ve ikincil güçler tarafından sabote edilebilecek bir şey değildir.

ÖNCE MEKKE İTTİFAKI.SONRA DENİZLERİ BİRLEŞTİREN ANLAŞMA...

Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasında imzalanan ve onaylanan Mekke İttifakı hem bir savunma anlaşması hem bir ortak coğrafya kimliğidir. Askeri teknoloji, savunma kalkanları, ekonomik ortaklıklar, ülkelerin birbirini koruma taahhütleri ile bu ittifak, daha önce kurulan bölgesel ittifakların hiç birisiyle kıyaslanamaz.

Yakında başka ülkelerin de katılımının öngörüldüğü ortaklık, üstünde çok kısa zaman geçmesine rağmen sahada bütün boyutları ile hissedilir olmayı başarmıştır.

Bu anlaşmadan hemen sonra Türkiye, Pakistan, Endonezya, Katar arasında ortak savunma anlaşması yapıldı. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya hem kaynaklar hem teknoloji bakımından güçlü bir Güneydoğu Asya/Pasifik ülkesi.

Oradan, Pakistan üzerinden Güney Asya’ya geliriz. Oradan Katar üzerinden Hint Okyanusu’na, Basra Körfezi’ne geliriz. Oradan Türkiye üzerinden büyük coğrafyanın bütün denizlerine ve kesişme noktalarına geliriz.

HİNT OKYANUSU’NU AKDENİZ’E, KARADENİZ’E BAĞLAMAKTIR BU.

Sadece bu anlaşmanın oluşturduğu haritaya bakarsanız, Orta Kuşak’ın deniz haritasını görürsünüz. Malakka ve Hürmüz boğazlarını görürsünüz. Hint Okyanusu’nun Akdeniz’e. Karadeniz’e ulaşmasını görürsünüz. Mezopotamya’nın Anadolu’ya bağlantısını görürsünüz.

Bu anlaşmadan sonra Türkiye ile Katar arasında birkaç gün önce İstanbul’da 5 maddelik yeni bir savunma anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın içeriği bir tarafa, Türkiye ile Katar arasında zaten savunma ortaklığı vardı. Ama sanırım Mekke İttifakı’nı tamamlayan anlaşmalardan biri de bu olacak.

YÜZLERCE ŞİRKET, YÜZ MİLYONLARCA DOLAR YATIRIM. GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL!

Bütün bu anlaşmaların ötesinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ayrıca bir savunma anlaşması yapıldı.

Dev ölçekli savunma yatırımlarının kapıları açıldı. Belki yüzlerce şirket, belki birkaç yüz milyar dolarlık bir piyasanın içine girecek. Daha şimdiden 120 milyar dolarlık piyasa yatırımından söz ediliyor.

Bütün bu anlaşmalar, savaş uçağından füzelere, dronlardan elektronik harp gereçlerine, füzelerden konvansiyonel silahlara kadar savaş teknolojisinin bütün alanlarını kapsıyor.

Askeri olarak koruma kalkanları, ortak oluşumlar, ortak eğitimler devam ederken savaş teknolojisindeki bu geniş ortaklık, bugüne kadar görülmüş şey değil.

SAVAŞLARA HAZIRLIK, EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIK, “SÜPER KUŞAK” İÇİN HAZIRLIK...

Dünya genelinde son iki ayda en büyük savunma atılımları Türkiye’nin merkezinde olduğu bu ülkeler tarafından yapıldı. Eminim bütün dünyada dikkatle ve şaşkınlıkla izleniyor.

Umarız bu teknoloji ortaklığına Mısır da katılır. Cezayir de katılır, Orta Afrika ülkeleri de katılır. Mısır’la zaten ortak askeri eğitimler devam ediyor. Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanı düğümü çözülürse sonrası gelecektir.

Siz bunları savaş hazırlığı olarak görün, doğrusu da budur. Yaklaşan küresel fırtınanın hangi ülkeyi yere sereceği tartışılırken Türkiye ve ortak olduğu ülkeler en kötü senaryoya hazırlık yapıyor. Belki birçok Avrupa ülkesinden çok daha hazır olacaklar.

Ama bütün bunlarda savaşa hazırlığın ötesi de var ve bu yüzyıllara imza atacak. O da Pasifik’ten Atlantik’e, yeryüzünün ana eksinini oluşturan kuşağı bir Süper Kuşağa dönüştürme idealidir.

“BİZİM COĞRAFYA” ARTIK “BİZLERE” GÜÇ VERECEK…

Dünya deniz koridorlarını, kara ticaret koridorlarını, enerji kaynakları ve koridorlarını barındıran bu “bizim coğrafya”, bugüne kadar başkalarına güç verdi, onları küresel güç yaptı.

Bundan sonra bize, kendimize, bu kuşakta yaşayanlara güç vermesinin zamanı geldi. Bu kuşaktan güç devşiremeyen hiçbir devlet küresel güç olamaz.

Bu yüzden “coğrafya kaderdir” diyerek on yıllarca kaos coğrafyasına dönüştürüp gücünü emdikleri bu kuşağı, artık kendi insanlarına, milletlerine, devletlerine güç vermesinin zamanı geldi.

DEV BİR ZENGİNLİK, TEKNOLOJİ ÇILGINLIĞI: ASELSAN NEYİ DENEDİ? HAVA FİLOLARI ÇÖPE DÖNEBİLİR!

Harita ve savaş hazırlığını dışında bugünlerde olanlar, atılan adımlar ve imzalar, coğrafya ölçekli dev bir zenginlik, ekonomik sıçrama, teknoloji çılgınlığı kapılarını da açacak gibi. Çok büyük bir savunma sektörü oluşturuyor ve bir adım sonra bu, teknolojik yeniliklere yeni bir adres de ekleyecektir.

SİHA teknolojisi öncü oldu. Donanma teknolojisi öne çıktı. Elektronik harp öne çıktı. Savaş yöntemleri ve konseptleri değişti. Ve bütün bunları Türkiye yaptı.

Daha dün, Türkiye’nin karayollarını uçak pistlerine, SİHA üslerine dönüştürme kararı alındı. Daha dün Aselsan, elli bir dronu saniyeler içinde yere düşüren elektro manyetik bir savunma silahı denedi.

Bu silahın yakın gelecekte F-35’ler dahil bütün savaş uçaklarına, füzelere karşı denenebilir hale gelmesi bile mümkün. Yüz milyarlarca dolarlık hava güçleri bir anda “çöp” olabilir.

TÜRKİYE VE ORTAKLARI DÜNYAYI “ŞAŞIRTMAYA” DEVAM EDECEK…

Savunma, savaş teknolojisinde çılgınlıkları dönemine girildi. Bu aşamadan sonra dünyayı şaşırtacak örnekler sahaya sürülecektir. Ve biz bu teknolojiyi ortak ülkelerle paylaşıyoruz, onları da güçlendiriyoruz. Biliyoruz ki, coğrafya ölçekli güç sıçraması ancak ve ancak coğrafya ölçekli ortaklıklarla mümkün.

Türkiye dünyayı şaşırtmaya devam edecek. Türkiye’nin ortakları dünyayı şaşırtmaya devam edecek. Sömürgeciliğin başlangıcından bu yana ilk kez güç böyle dramatik bir şekilde yer değiştiriyor el değiştiriyor.

Türkiye ve ortakları var güçleri ile buna hazırlanıyor. Ve düne kadar dünyanın merkezi olan ülkeleri bile geride bırakmayı bildi.

İSRAİL ŞİZOFRENİSİ VE ATİNA NAZLARI. OYALANMAYIZ…

Adımlar yavaş başladı hızlandı. Önce yürüyüştü şimdi koşuya döndü. Önce ihtiyaçtı şimdi öncü oldu. Bu dönemde, bu tarih aralığında bizim kelimelerimiz bile kurşun gibi olmak zorunda. Jeopolitik aklın zirvesini yakalamak zorunda.

Bu da başka bir fırtına. İşte bu fırtınada Atina’nın nazlarıyla, eski moda şovlarıyla, İsrail’in şizofren yorumcularının analizleriyle oyalanmayız.

Soğukkanlı, akil, bilgelikle yürütülen bir tarih yürüyüşü bu. Büyük imparatorluklar nasıl kurulduysa, aynı coğrafya yine büyük bir sıçramayı başarmak üzere.

“BİR SABAH ANSIZIN” O CEPHELER DAĞILIR!

İsrail, Batı desteği olmadan bir haftalık ülke. Yunanistan Avrupa desteği olmadan bir haftalık ülke. O destekler de artık eskisi gibi olmayacak. Çünkü onların başka sorunları var.

Öyleyse İsrail ve Yunanistan, her ne kadar Türkiye karşıtı Cepheler kursa da o cephelerin bir sabah ansızın devrildiğini, ezilip geçildiğini görebiliriz.

O da olacak.