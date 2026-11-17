Amerikan Demokratları bu hafta, Ocak 2027’den itibaren Temsilciler Meclisi’nde “Çoğunluk Lideri” başta gelmek üzere parti grubuna liderlik yapacak isimleri belirleyecekler. Senato’daki Demokratlar ise “Senato Çoğunluk Lideri”nin kim olacağına Aralık ayında karar verecekler.

Halihazırdaki Meclis’te “Azınlık Lideri” olan Hakeem Jeffries’in bu hafta içinde yeni dönem Meclis Başkanlığı için aday gösterilmesi bekleniyor. Meclis Başkanı seçimiyse 3 Ocak 2027’de yapılacak. 435 üyeli Meclis’te en az 256 Demokrat vekil olacağı için Demokratlar çok rahatlar.

Mevcut durumda “Senato Azınlık Lideri” olan Senatör Chuck Schumer ise Jeffries kadar rahat değil. Zira Senatör Chris Van Hollen “Senato Çoğunluk Liderliği” için aday olacağını açıkladı.

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Demokratlar’ın ara seçim zaferinde Soykırımcı İsrail’e koşulsuz destek ile İran’a açılan savaşın Amerikalılar’ın yaşam maliyetlerini bir hayli artırmış olması çok önemli rol oynadı. Amerikan Kongresi’ndeki Demokrat liderlerinse seçmenlerinin İran’la savaşın durdurulması ve İsrail’in dizginlenmesi yönündeki taleplerini ne ölçüde karşılayacakları konusunda ciddi şüpheler var.

Nitekim ara seçimlerin ardından yapılan ilk oylamada mevcut liderler bu testi geçemediler. Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie’nin Trump’ın Savaş Bakanı Pete Hegseth’in azledilmesine ilişkin bir oylamanın önünü açacak usül önergesi 7 oy farkla reddedildi.

11 Demokrat vekil bu oylamaya katılmadı. Hegseth’i kurtaran bu oylamada İsrail Lobisi’nin etkili olduğu söyleniyor.

Yeni Meclis ve üçte biri yenilenmiş Senato’nun göreve başlamasına az bir süre var. Bu süre içerisinde Meclis ve Senato’da çoğunluğu kontrol eden Cumhuriyetçiler Trump’ın 1.5 Trilyon Dolarlık savunma bütçesini içeren “2027- Ulusal Savunma Yetki Yasası”nı(NDAA) sorunsuz olarak geçirmek istiyorlar. Demokratlar ise ara seçimlerin sonuçlarından hareketle İran’la devam eden savaşın finanse edilmemesi yönünde ciddi önlemler alınmasını istiyorlar.

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Diğer yandan “Savunma Yetki Yasası”na sokuşturulan bir madde İsrail ve ABD arasında askerî-teknoloji entegrasyonunu içeriyor. Bu madde ortak üretim, teknoloji transferleri, lisans anlaşmaları ve daha fazlası yoluyla İsrail ve ABD silah endüstrilerini birbirine bağlıyor.

Trump ara seçimler yapılırken İsrail’e 2028 yılına kadar verilecek olan yıllık “3.8 milyar Dolarlık” askerî yardımın 2027’den itibaren durdurulacağını ilân etmişti. Trump bu kararı Soykırımcı Netanyahu ile birlikte verdiklerini de söylemişti. Kulağa hoş geliyor tabii ama kazın ayağı pek öyle değil. “Savunma Yetki Yasa Tasarısı”na sokuşturulan söz konusu madde İsrail’e askerî yardımı başka bir kılıf içerisinde eskisinden çok daha güçlü bir şekilde devam ettiriyor.

Demokratlar’a göre ABD İsrail’e askeri yardımı kesmiş olmuyor. Trump Yönetimi yardımı ‘ortak projeler’ olarak yeniden programlayıp savunma bütçesinin içine saklıyor. Böylece vergi mükellefi Amerikalılar Kongre’nin denetiminin azalmasıyla daha fazla para ödeyecekler.

Bu düzenleme Amerikan kamuoyunda İsrail aleyhinde gelişen duyguların siyasî sonuçlarına karşı bir “ön alma girişimi” olarak değerlendiriliyor. Tasarıyı destekleyen Cumhuriyetçiler’e göreyse himayecilikten ortaklığa geçiş yapılarak ABD-İsrail ittifakı pekiştirilecek. Netanyahu da ABD’nin askerî yardımının yeni bir ortaklık düzenlemesine dönüşeceğini söylemişti.

Sıkı İsrail yanlısı Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’in yeni dönem liderliğine karşı bayrak açan Senatör Chris Van Hollen ve 11 arkadaşı bu maddenin tasarıdan çıkarılması için girişim başlattı. İsrail’e koşulsuz desteğe ve İran’la savaşa itiraz eden Demokratlar Jeffries ve Schumer’i bu maddenin engellenmesine yönelik görüş belirtmekten kaçınmakla suçluyorlar.

Tasarı’nın Meclis versiyonu geçtiğimiz Temmuz ayında Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Bu oylama altı Demokrat vekil Cumhuriyetçilerle birlikte hareket ederek tasarıya “evet” oyu vermişti. Yedi Cumhuriyetçi’ninse “hayır” oyu verdiği Tasarı sadece dört oy farkla geçmişti.

“İstihbarat Yetki Yasa Tasarısı”ndaki bir madde ise İsrail’le istihbarat paylaşımını zorunlu kılacak. Senatör Van Hollen ve arkadaşları bu maddenin, ABD’nin ulusal güvenliğini korumak için gerekli olsa bile ABD Başkanının İsrail ile istihbarat paylaşımını sınırlama imkânını elinden alacağına dikkat çekiyorlar. Senatör Hollen ve arkadaşları ABD-İsrail savunma/istihbarat birleşmesine izin veren maddelerin geçmemesi için Jeffries-Shumer kanadını sıkıştırıyorlar.

Hülasası, önümüzdeki haftalarda ABD Senatosu’na İsrail’le ilgili tartışmalar damga vuracak.