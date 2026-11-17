Kahramanmaraş merkezli depremler yaşandığında irili ufaklı binlerce vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu ve AFAD, Kızılay gibi kamu kurumları canhıraş bir şekilde deprem bölgesine akın etmişti. Ancak medyada, başta AHBAP olmak üzere birkaç kuruluşun faaliyetleri öne çıkıyordu.

Sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini aradım. Her birine, “Sizler bu milletin takdirini hak ediyorsunuz. Ancak yaptığınız çalışmaları biraz daha görünür kılın. Milletin tamamı bu fedakârlıklardan haberdar olsun.” dedim. Ardından haber kanallarıyla da görüşmeler yaptım. Adım adım deprem bölgesinden yayın yapan televizyon kanalları, farklı yardım kuruluşlarının çalışmalarına da yer vermeye başladı. Anadolu Ajansı ise bölgede faaliyet gösteren kuruluşların logolarını yayımlayarak önemli bir adım attı.

AA’nın yayımladığı listelere baktığımızda deprem bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık yüzde 90’ının muhafazakâr STK’lardan oluştuğunu görüyorduk. Bölgeye gittiğimizde her birinin çalışmalarını dinleme fırsatı bulduk. TÜGVA’nın köylere yüzlerce araçla gıda ve ihtiyaç malzemesi ulaştırması, İHH›nın arama kurtarma ekipleri, farklı derneklerin kurduğu aşevleri ve daha niceleri... Aslında seferberlik bu milletin ruhunda vardı. Sadece kurumsal yapılar değil, üç beş kişi bir araya gelip arabasına atlayarak deprem bölgesine koşan yüz binlerce insanımız da bu dayanışmanın parçasıydı.

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Son haftalarda TÜGVA’da düzenlenen Keşmir sempozyumunda bir tebliğ sundum, TÜGVA Üsküdar öğrenci yurdundaki gençlerle bir sohbete katıldım öğrenci iken soluduğum havayı gençlerle tekrar soluduk. ASKON başkanlar toplantısına katıldım. Ayrıca Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldik.

Eğitime destek platformunun İstanbul toplantısına gözlemci olarak katıldım aynı zamanda Türkiye’de Fikriyatın Millileşmesi üzerinde kısa bir konuşma yaptım MÜSİAD, TÜRGEV ve birçok kuruluşun yöneticilerin ile bir araya geliyoruz.

Bu toplantılarda karşılaştığım insan kaynağı, kurumsal birikim ve dinamizm bana önemli bir soruyu yeniden düşündürdü: Muhafazakâr sivil toplum kuruluşları kendi devrimlerini ne zaman gerçekleştirecek?

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Türkiye’de muhafazakâr sivil toplum kuruluşları, bir yönüyle ülkenin kurucu aklını temsil eder. Aralarında 75 yıllık geçmişe sahip vakıf ve dernek bulunmaktadır. Bu kurumları bizim ilkokul mezunu dedelerimiz, büyüklerimiz kurdu. Onların çok temiz hayalleri vardı. Din ve vicdan özgürlüğünün güvence altına alındığı, ülkenin tarihine, kültürüne ve değerlerine vakıf insanların söz sahibi olduğu bir Türkiye istiyorlardı. Siyasi partiler kurdular, imam hatip okullarının önünü açtılar, eğitimden kültüre kadar pek çok alanda kurumsal yapılar inşa ettiler.

Bugün o kuşakların hayal ettiği Türkiye’nin önemli ölçüde gerçekleştiği bir dönemdeyiz. Artık masterlı, doktoralı yöneticilerin bulunduğu yeni bir kuşak iş başında. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarımızın da kendi tarihleriyle yüzleşmeleri, aynanın karşısına geçerek yeni bir muhasebe yapmaları gerekiyor.

Öğrencilik yıllarımızda kitlesel olarak zayıf olduğumuz dönemlerde güçlü bir grupla karşılaştığımızda, “Bu kadar insanla devrim yapılır.” derdik. Bugün bu kurumların sahip olduğu insan kaynağını, toplumsal yaygınlığı ve kurumsal tecrübeyi görünce o günleri hatırladım.

Muhafazakâr sivil toplum kuruluşlarının artık yalnızca mevcut düzen içinde faaliyet gösteren, kendisine verilen görevleri yerine getiren edilgen yapılar olmaktan çıkması gerekiyor. Din, eğitim, kültür, tarih ve düşünce alanlarında yeni bir ufuk ortaya koymalı; gerektiğinde siyasetin ve kamu yönetiminin eksiklerini giderecek, topluma yeniden yön verecek bir aklı temsil etmelidirler.

Türkiye’nin toplumsal ve siyasal arka planında, toplumun bütün kılcal damarlarına ulaşmış böylesine güçlü bir sivil toplum ağı bulunması büyük bir imkândır. Bu imkânın farkına varmak, dünyadaki değişimi doğru okumak, kurumları daha rafine hale getirmek ve tarihsel misyonu yeniden üstlenmek gerekiyor.

Dedelerimiz büyük hayaller kurarak kurumlarını inşa ettiler. Şimdi sıra, onların kurduğu bu mirası yeni bir medeniyet tasavvuruyla geleceğe taşıyacak kuşaktadır. Muhafazakâr sivil toplum kuruluşlarının kendi devrimlerini gerçekleştirme zamanı gelmiştir.