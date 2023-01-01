Yazılım mühendisliği, günümüzün vazgeçilmez parçaları arasında yer alan teknoloji ve bilgisayar programlarının yazılımı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Yazılım mühendisliği ise, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkacak yazılımın insanların gereksinimlerini, yapısını ve tasarımını inceleyerek programın dili ile gerçekleştirir. Yazılım mühendisi nedir? Yazılım mühendisi nasıl olunur? Görevleri nelerdir?

Yazılım Mühendisi Nedir?

Yazılım mühendisi, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılımların oluşturmasını sağlar. Bu kişiler kullanıcı profillerini inceleyerek kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre yazılım tasarımları oluşturmayı amaçlar. Farklı programlama dillerini kullanır. Kullanıcıların ihtiyaçlarını çözümlemek ve iyileştirmek için yeni dizaynlar oluşturur.

Yazılım Mühendisi Ne İş Yapar?

Yazılım mühendisi, yazılım mühendisleri ile etkileşim kurarak kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamaya çalışır. Yapılan analizler sonucunda en doğru uygulamayı tespit ederek yazımın omurgasını oluşturmayı planlar. Planlanan yazılımın kodlama aşamasında yazılımcılar programcılar ile iş birliği içinde çalışır. Yazılım tamamlanıp kullanıcıya sunulduktan sonra kullanım sırasında oluşabilecek sorunların çözümü ile ilgilenir. Yazılım tasarlanırken en son kullanıcıya indirgenerek pratik ve basit bir hale getirilmelidir.

Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur?

Yazılım mühendisi olmak isteyen kişiler, ÖSYM’nin üniversitelere giriş için yaptığı TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan sınırlı sayıda kontenjana girecek puan almanız gerekir. TYT sınavından 150 puan ve üzeri alan kişiler alan sınavı olan AYT sınavına girmeye hak kazanıyor. Yazılım Mühendisliği okumak isteyen kişilerin teknolojiye ve sayısal derslere ilgisinin olması önemlidir.

Yazılım Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan almak

Teknoloji ve yazılıma ilgi duymak

Teknoloji alanındaki yenilikleri yakından takip etmek

Sayısal derslerle arasının iyi olması

Kullanıcı profillerini çıkarmada becerikli ve yetenekli olmak

Doğru analiz yapmak

Sorunlara kolay ve hızlı çözümler üretebilmek

Yazılımları sürekli iyileştirecek düzenlemeler yapmak







