2022 YDS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YDS 10 Nisan Pazar günü saat 10.15'de başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılacak YDS 180 dakika sürecek. ÖSYM sınav öncesi sınava girecek adayların sınav giriş belgelerinin sınav öncesinde yanlarında bulunması gerekiyor.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Pazar günü yapılacak sınav için sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı sınava giriş için gerekli olacak. ÖSYM AİS sistemi üzerinden paylaşılan YDS sınav giriş belgesi, sınav yerleri konusunda bilgi veriyor.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2022 YDS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YDS 10 Nisan tarihinde yapılacak.

YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yabanı Dil Sınavı için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.

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ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS OTURUMU NE KADAR SÜRECEK?

YDS sınavında adaylara 180 dakika süre verilecek.

ÖSYM'DEN YDS 2022 SINAVI UYARISI

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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