YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1-2023) için geri sayım sürüyor. YDS/1 sınavının ardından sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.
YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.