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YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

YDS için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 9 Nisan tarihinde uygulacak YDS 2023/1 (İngilizce) sınav sonuçları şimdiden merak kazandı. YDS/1-2023 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

14:37 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YDS

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1-2023) için geri sayım sürüyor. YDS/1 sınavının ardından sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.




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