Yılda iki kez gerçekleştirilen YDS/1 başvuruları tamamlandı. ÖSYM sınav giriş belgelerine ilişkin açıklama yaptı. YDS/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı. YDS sınavına girecek adaylar sınav başlangıç ve bitiş saatlerini merak etmeye başladı. YDS sınavı kaç dakika? YDS saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...