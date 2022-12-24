TFF’den Yeni Malatyaspor’a 3 puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Yeni Malatyaspor’a 3 puan silme cezası verdi.
YENİ MALATYASPOR’UN NEDEN 3 PUANI SİLİNDİ?
TFF, kulüp lisansı şartlarını yerine getirmediği için Yeni Malatyaspor’un da aralarında bulunduğu 10 takıma 3 puan silme cezası verdi. Spor Toto 1. Lig’de düşme potasında bulunan Yeni Malatyaspor’un 15 olan puanı 12’ye düştü.
HANGİ TAKIMLARA 3 PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ?
TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 3 puan silme cezası verdiği takımlar;
▪️ Kayserispor
▪️ Denizlispor
▪️ Altay
▪️ Erzurumspor FK
▪️ Yeni Malatyaspor
▪️ Bayburt Özel İdare Spor
▪️ Balıkesirspor
▪️ Menemen FK
▪️ Serik Belediyespor
▪️ Somaspor