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TFF’den Yeni Malatyaspor’a 3 puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Yeni Malatyaspor’a 3 puan silme cezası verdi. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde kurul, kulüplere ulusal lisans verdi. Peki Yeni Malatyaspor’un neden 3 puanı silindi? Hangi takımlara 3 puan silme cezası verildi? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyasporun neden 3 puanı silindi?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Yeni Malatyaspor’a 3 puan silme cezası verdi.

YENİ MALATYASPOR’UN NEDEN 3 PUANI SİLİNDİ?

TFF, kulüp lisansı şartlarını yerine getirmediği için Yeni Malatyaspor’un da aralarında bulunduğu 10 takıma 3 puan silme cezası verdi. Spor Toto 1. Lig’de düşme potasında bulunan Yeni Malatyaspor’un 15 olan puanı 12’ye düştü.

HANGİ TAKIMLARA 3 PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ?

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 3 puan silme cezası verdiği takımlar;

▪️ Kayserispor

▪️ Denizlispor

▪️ Altay

▪️ Erzurumspor FK

▪️ Yeni Malatyaspor

▪️ Bayburt Özel İdare Spor

▪️ Balıkesirspor

▪️ Menemen FK

▪️ Serik Belediyespor

▪️ Somaspor

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