Türkiye Türksat 4A uydusuna geçmeden önce bilindiği gibi Türksat 2A frekansını kullanmaktaydı. Türksat 4A frekansı 2A'ya göre daha hızlı, ömrü daha uzun ve daha gelişmiş frekans ağına sahiptir. Türksat 4A frekansının en büyük avantajı ortalama bir televizyon markasına sahip kişilerin bile HD yayın izleyebilmesidir. Buradan kalite artışının söz konusu olduğunu anlamaktayız.

Frekans ayarlama nasıl yapılır?

Uydu için frekans ayarlama işlemleri şu şekilde yapılmaktadır.

Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz.

Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız

"Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.

"Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.

Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni Uydu Türksat 4A Frekans Ayarları Nasıl Yapılır?

Frekans ayarlama demek kullanılacak uydu ağına göre kanal listesini yeniden kurmak demektir. Bu kurulum yani frekans ayarlama uyduya göre yapılmazsa televizyon kanalları izlenememektedir. Bu sebepten dolayı 2022 senesine ait yeni uydu Türksat 4A frekansının nasıl ayarlanacağı oldukça önemlidir.

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4A uydu kanal frekansları

24 HD 12310 V - Dikey Batı 15000 3/4 5055 5155 T4A

24 TV 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3100 3200 T4A

A HABER 11883 V - Dikey Batı 4800 5/6 1401 1501 T4A

A HABER 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1301 1401 T4A

A HABER HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1306 1406 T4A

A NEWS HD 11998 V - Dikey Batı 11666 3/4 4905 5005 T4A

A PARA HD 11998 V - Dikey Batı 11666 3/4 4906 5006 T4A

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A SPOR 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1302 1402 T4A

A SPOR HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1307 1407 T4A

A.VUSLAT TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3436 3536 T4A

AKİT TV HD 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6800 6900 T3A

AL JAZEERA ARAB 12457 V - Dikey Batı 30000 3/4 5308 5408 T4A

AL JAZEERA ENGLISH 12457 V - Dikey Batı 30000 3/4 5307 5407 T4A

ATV HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1305 1405 T4A

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AV TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3435 3535 T4A

beIN SPORT 1 HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3311 3409 T3A

beIN SPORTS HABER 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6421 6521 T4A

beIN SPORTS HABER HD 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6420 6520 T4A

beIN SPORTS HD 2 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3301 3401 T3A

beIN SPORTS HD 3 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3308 3408 T3A

beIN SPORTS HD 4 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3307 3407 T3A

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beIN SPORTS MAX 1 HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3314 3414 T3A

beIN SPORTS MAX 2 HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4453 4553 T3A

BEYAZ TV 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6200 6300 T4A

BEYAZ TV HD 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6201 6301 T4A

CNN TURK HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 102 202 T4A

CNN TÜRK 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 101 201 T4A

DİYANET TV 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5204 5304 T4A

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DİYANET TV HD 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6203 6303 T4A

DİYAR TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5814 5914 T3A

FB TV 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5701 5801 T4A

GS TV 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4466 4566 T3A

HABERTURK 11053 H - Yatay Batı 8000 3/4 2125 2225 T3A

HABERTÜRK HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2001 2101 T4A

KANAL 7 12095 H - Yatay Doğu 4800 5/6 2500 2600 T4A

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KANAL 7 AVRUPA HD 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5803 5903 T3A

KANAL 7 HD 12103 H - Yatay Doğu 8333 2/3 2525 2625 T4A

KANAL D 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A

KANAL D HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A

S SPORT 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 104 204 T4A

S SPORT 2 HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4103 4203 T4A

S SPORT HD 11180 H - Yatay Batı 30000 5/6 4451 4551 T3A

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SEMERKAND HD TV 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6006 6106 T3A

SEMERKAND TV 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6007 6107 T3A

SHOW HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2000 2100 T4A

SHOW TV 12219 H - Yatay Doğu 6500 3/4 2100 2200 T4A

TRT 1 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 512 513 T3A

TRT 1 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1500 1600 T4A

TRT 1 HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1601 1701 T3A

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TRT 2 HD 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1506 1606 T4A

TRT 3 SPOR 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1503 1603 T4A

TRT ARABI 10960 H - Yatay Doğu 4444 3/4 E31B

TRT ARAPÇA 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1212 1213 T3A

TRT ARAPÇA HD 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1112 1113 T3A

TRT AVAZ HD 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1012 1013 T3A

TRT AVAZ ULUSLARARASI HD 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5205 5305 T4A

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TRT BELGESEL 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1505 1605 T4A

TRT BELGESEL HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1604 1704 T3A

TRT EBA TV ILKOKUL HD 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7101 7201 T4A

TRT EBA TV ILKOKUL SD 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6301 6401 T4A

TRT EBA TV LISE HD 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7103 7203 T4A

TRT EBA TV LISE SD 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6303 6403 T4A

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TRT EBA TV ORTAOKUL HD 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7102 7202 T4A

TRT EBA TV ORTAOKUL SD 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6302 6402 T4A

TRT HABER 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 612 613 T3A

TRT HABER 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1501 1601 T4A

TRT HABER HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1602 1702 T3A

TRT KURD 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1412 1413 T3A

TRT KURDİ 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1609 1709 T3A

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TRT MÜZİK 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 812 813 T3A

TRT MÜZİK 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1507 1607 T4A

TRT MÜZİK HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1608 1708 T3A

TRT SPOR 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1312 1313 T3A

TRT SPOR HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1603 1703 T3A

TRT SPOR2 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1525 1625 T4A

TRT TÜRK 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 712 713 T3A

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TRT TÜRK 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1502 1602 T4A

TRT TÜRK HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1606 1706 T3A

TRT ULTRA HD TV 10980 V - Dikey Batı 12500 3/4 4855 4955 T3A

TRT WORLD 12588 V - Dikey Afrika 22500 3/4 7004 7104 T4A

TRT WORLD 18668 LHCP Ka-West 22500 3/4 7004 7104 T4A

TRT WORLD 10993 V - Dikey Doğu 4444 3/4 E31B

TRT WORLD HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1605 1705 T3A

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TRT WORLD HD 12963 V - Dikey Afrika 22500 2/3 7204 7304 T4A

TRT WORLD HD 18773 LHCP Ka-West 22500 2/3 7204 7304 T4A

TRT ÇOCUK 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 912 913 T3A

TRT ÇOCUK 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1504 1604 T4A

TRT ÇOCUK HD 11054 V - Dikey Batı 30000 3/4 1600 1700 T3A

TVNET HD 12213 V - Dikey Batı 5833 2/3 1450 1550 T4A

TÜRKSAT TANITIM 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6714 6814 T4A

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TÜRKSAT TANITIM 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6304 6404 T4A

TÜRKSAT TANITIM 12083 H - Yatay Doğu 13750 2/3 7104 7204 T4A

TÜRKSAT TANITIM 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5201 5301 T4A

TÜRKSAT TANITIM 10960 H - Yatay Doğu 4444 3/4 E31B

TÜRKSAT TANITIM 10993 V - Dikey Doğu 4444 3/4 E31B