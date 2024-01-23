31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimleri’ne sayılı gün kala Yeniden Refah Partisi, bazı bölgelerde belediye başkan adaylarını açıkladı. YRP’d, bugüne kadar 10’u büyükşehir 10’u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday açıklandı. Sanatçı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı olurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı da belli oldu. Peki Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim? YRP Şanlıurfa belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı?

YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gülpınar'ın adaylığını şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanı Danışmanı, AK Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz." Kasım Gülpınar, 10 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olarak atanmıştı.

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından eğitimini Ankara Üniversitesi'nde sürdüren Gülpınar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra TÖMER'de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME'de Mütercim olarak çalıştı.

Özel bir TV kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönem AK Parti Şanlıurfa'dan Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu. 25., 26. ve 27. Dönemde tekrar AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Aynı zamanda 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyesidir. Gülpınar son olarak AK Parti’de Cumhurbaşkanı Danışmanı ve MKYK üyeliği görevlerinde bulunuyordu. İyi düzeyde Fransızca, İngilizce ve Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 İSİM LİSTESİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MEHMET MELİH TATLICI

YENİDEN REFAH PARTİSİ DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: DAVUT GÜLOĞLU

YENİDEN REFAH PARTİSİ OSMANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ADEM DEMİR

YENİDEN REFAH PARTİSİ ADIYAMAN KAHTA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MEHMET TOPRAK

YENİDEN REFAH PARTİSİ ANTALYA DEMRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: YASİN KARAHANLI

YENİDEN REFAH PARTİSİ ARDAHAN GÖLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: AKIN İSMAİLOĞLU

YENİDEN REFAH PARTİSİ ARTVİN MURGUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: RECEP AYDIN

YENİDEN REFAH PARTİSİ YUSUFELİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: İSMAİL PEHLİVAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ BARTIN ULUS İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: YILMAZ ÖZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ KUMLUCA BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: C. AHMET ADIYAMAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

YENİDEN REFAH PARTİSİ İSKİLİP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: İPEK ASLAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ LAÇİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ALİ GALETEPE

YENİDEN REFAH PARTİSİ SUNGURLU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: OSMAN VARGELOĞLU

YENİDEN REFAH PARTİSİ GAZİANTEP ARABAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

ARABAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HASAN DOĞRU

YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ BAKIRKÖY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SALİH DOĞAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ BAŞAKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: KADİR KARACA

YENİDEN REFAH PARTİSİ KARTAL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: NEVZAT ÇAVLUK

YENİDEN REFAH PARTİSİ İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ FOÇA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: NAZİF TUNA HAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ BUCA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ÜMİT TOKER

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇİĞLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SALİM AY

YENİDEN REFAH PARTİSİ GAZİEMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MURAT BİÇER

YENİDEN REFAH PARTİSİ KARŞIYAKA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SÜLEYMAN ARABELEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ NARLIDERE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: RAMAZAN DURAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ ALİAĞA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HÜR ERDEM ÜNAL

YENİDEN REFAH PARTİSİ MENEMEN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ÖZBEK TAŞDEMİR

YENİDEN REFAH PARTİSİ URLA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SAMET KOÇLU

YENİDEN REFAH PARTİSİ KARABAĞLAR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EVREN ŞAHİN

YENİDEN REFAH PARTİSİ KİRAZ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: YUSUF ŞİMŞEK

YENİDEN REFAH PARTİSİ KAYSERİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ HACILAR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BÜNYAMİN GEÇGİL

YENİDEN REFAH PARTİSİ İNCESU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ZEKERİYA KARAYOL

YENİDEN REFAH PARTİSİ KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ GEBZE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: KAMİL ERGÜN

YENİDEN REFAH PARTİSİ KARTEPE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BERAT KANSU

YENİDEN REFAH PARTİSİ KARAMÜRSEL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ALİ OSMAN AYDIN

YENİDEN REFAH PARTİSİ KONYA KARTAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

KARATAY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: İSA GÖKHAN DUYSAK

YENİDEN REFAH PARTİSİ MANİSA TURGUTLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

TURGUTLU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUSTAFA SERHAT ORHAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ MARDİN DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

DARGEÇİT İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY

YENİDEN REFAH PARTİSİ NİĞDE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ ALTUNHİSAR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: FATİH TAŞ

YENİDEN REFAH PARTİSİ YILDIZTEPE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: YILDIRIM ARLI

YENİDEN REFAH PARTİSİ ORDU ÇAMAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

ÇAMAŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ OSMANİYE DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

DÜZİÇİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ABDULLAH YILDIRIM

YENİDEN REFAH PARTİSİ SAKARYA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ KARASU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: RECEP ÖZDEMİR

YENİDEN REFAH PARTİSİ FERİZLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SERCAN EĞİN

YENİDEN REFAH PARTİSİ ARİFİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ŞÜKRÜ GÖZYIMAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ SİNOP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ AYANCIK İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ERGÜN KAYA

YENİDEN REFAH PARTİSİ DURAĞAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ADEM GÜNDÜZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ TÜRKELİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HAŞİM ATALAY

YENİDEN REFAH PARTİSİ ZONGULDAK İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ KİLİMLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: AHMET AŞKAR

YENİDEN REFAH PARTİSİ KOZLU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BİLAL KORKMAZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ KARAMAN BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: OLCAY ÜSTÜN

YENİDEN REFAH PARTİSİ MUSLU BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ERCAN GÖNÜLTAŞ

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇATALAĞZI BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ŞENOL TOPTAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ YOZGAT KADIŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

YENİDEN REFAH PARTİSİ KADIŞEHRİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: DAVUT KARADAVUT

YENİDEN REFAH PARTİSİ YALOVA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

YENİDEN REFAH PARTİSİ ARMUTLU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BEYTULLAH ŞENGÖZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇİFTLİKKÖY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ERKAN PELİTOĞLU

YENİDEN REFAH PARTİSİ KAYTAZDERE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: ÖMER ZİYA GEÇİT