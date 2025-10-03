YKS ek yerleştirme 2025: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih

2025 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre ek tercihler 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alındı. Şimdi adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleşebilmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Resmi tarih henüz duyurulmadı ancak önceki yıllara bakıldığında sonuçların ekim ayının ikinci haftasında açıklanması öngörülüyor. Sonuçların ilanıyla birlikte kazanan adaylar üniversite kayıtlarını belirlenen tarihlerde yapabilecek.





YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında sonuçlar, tercih süreci tamamlandıktan sonra genellikle 10 gün ile 2 hafta içerisinde adayların erişimine açılıyor. Bu nedenle 2025 YKS ek tercih sonuçlarının Ekim ayının ikinci haftasında, yani 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.





EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ek yerleştirme, ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ve kayıt yaptırmayan adayların bıraktığı yerlere öğrenci alınması için düzenleniyor. Bu kapsamda adaylar, en fazla 24 tercih hakkını kullanabiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte kazanan adaylar, ilgili üniversitelerin duyurduğu tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.





YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.





YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.







