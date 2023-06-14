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YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için depremzede öğrencilere ulaşım ve barınma desteği sağlayacaklarını belirten ÖSYM Başkanlığı, konuyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve YKS başvurularındaki artış nedeniyle, sınava ikamet ettiği ilden farklı ilde girecek olan adaylara ÖSYM tarafından ulaşım ve barınma desteği sağlanacak. Peki, YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

15:32 . 14/06/2023 Wednesday
Yeni Şafak
YKS barınma ve ulaşım

YKS barınma ve ulaşım

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) deprem bölgesinden başvuran adaylara sağlanan ulaşım ve barınma desteği başvuruları 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği süresi uzatıldı. Başvurular, 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları, öncelik KYK yurtları olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden AFAD koordinesinde karşılanacak.

Ulaşım ve barınma desteği için başvurular, kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.



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