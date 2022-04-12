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Özgün Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar

Uluslararası piyasalarda 'brent petrol varil'i 101,02 dolardan işlem görüyor. İşte, brent petrole dair bütün detaylar.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
12 Nisan brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
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Dün 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 101,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,89 dolardan alıcı buldu.

FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞTE NE ETKİLİ OLDU?

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın olduğunu belirtti.

Borrell, toplantıda, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlara ilişkin sadece rakamları analiz eden genel bir tartışma yapıldığına işaret ederek, petrol ile doğal gaz arasında fark bulunduğunu, AB'nin 2021'de petrole yaptığı ödeme miktarının doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu anımsattı.

Petrol ve doğal gazda bir yaptırım söz konusu olması halinde öncelikle petrolle başlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Borrel, Rus petrolünün gaza kıyasla başka yerden tedarikinin daha kolay olduğunu anlattı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun AB yetkililerine yönelik, Rusya'ya uygulanan ambargoların büyük bir arz şoku yaratacağı ve Rusya'nın piyasaya sağladığı hacmin alternatifinin bulunamayacağı açıklamalarına ilişkin haber akışı ise fiyatların yükselişini tetikledi.

Dün Brent petrolün varil fiyatı, Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin acil durum rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunma kararının yanı sıra Çin'de artan Kovid-19 vakalarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yaklaşık yüzde 4 değer kaybıyla 100 doların altına gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 101,09 ile 102,93 dolar aralığının direnç, 99,25 ile 97,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Brent petrol yükselişe geçmişti: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi
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Dün 122,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,6 dolar seviyesinde tamamladı.
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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu.
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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu.
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Fiyatlardaki yükselişte, Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle bir terminalin hasar görmesi ve terminale petrol taşıyan CPC (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) boru hattından petrol sevkiyatının tamamıyla durdurulması etkili oldu.
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, günlük 1,2 milyon varil petrol taşıyan boru hattından petrol tedarikinde yaşanan kesintinin 2 aya kadar devam edebileceğini açıkladı.
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CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyor.
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TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM<br><br>Brent petrolde yaşanan artış sonrası Türkiye'de de benzin ve motorine zam yapıldı.
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Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi.
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Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.
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ABD'DE AKARYAKIT STOKLARI<br><br>ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş de talebin toparlandığı algısı yaratarak fiyatları destekliyor.
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile geriledi.
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Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.
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Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 238 milyon varil oldu.
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Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle dün Brüksel'deki temaslarının ardından bugün NATO zirvesi, G7 zirvesi ve ardından Avrupa Konseyi zirvesine katılacak. Biden'ın, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.
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Uzmanlar, petrol piyasasındaki daralma, ABD'nin petrol üretiminin sabit kalması ve stoklardaki düşüşün, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.
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Brent petrolde teknik olarak 122,37 ile 122,79 dolar aralığının direnç, 121,25 ile 120,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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MOTORİNİN FİYATI NEDEN BENZİNDEN DAHA YÜKSEK?<br><br>Eskiden ticari nitelikli olarak kullanılan motorinin rafineri maliyeti daha fazla olduğu için fiyat artışı da benzinden daha yüksek oluyor.
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Brent petrol yükselişe geçmişti: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, uluslararası piyasalarda gün içerisinde 122,12 dolardan işlem gördü. Petrole gelen zam nedeniyle Türkiye'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı. Peki 2022 brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Motorin ve benzinin litresi kaç lira? Motorin neden daha pahalı? İşte detaylar...
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