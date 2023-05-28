28 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Ankara sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285 / Kullanılan oy: 53.993.714

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

28 Mayıs 2023 Ankara ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan %46.49

Kemal Kılıçdaroğlu %46.75

Sinan Oğan %6.41

Muharrem İnce %0.36

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.





Ankara ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Ankara, Türkiye'nin başkentidir ve Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan oldukça zengin olan Ankara ilimiz, önemli bir sanayi, ticaret ve turizm merkezidir.

Ankara'nın tarihi, 2.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Tarihte Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

Ankara'nın coğrafi yapısı, Orta Anadolu Bölgesi'nin tipik bir örneğidir. İl, yüksek platolar ve dağlar ile kaplıdır. İlin en yüksek dağı, 2.015 metre yüksekliği ile Işık Dağı'dır. Ankara'da, Kızılırmak Nehri ve Sakarya Nehri gibi büyük nehirler de yer almaktadır.

Ankara ilimizin ilçeleri, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ilçeleridir. Bu ilçelerin nüfus yoğunluğu, Ankara'nın merkez ilçesi olan Çankaya'da daha yüksektir.

Ankara ilimizin güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 5.639.076'dır. Ankara, Türkiye'nin en kalabalık 2. ili konumundadır ve nüfus yoğunluğu km² başına 158 kişi olarak hesaplanmaktadır. İlde yaşayan halkın büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır.

Ankara ilimiz, turizm açısından oldukça önemli bir yerleşim yeridir. İlin tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve modern şehir yaşamı turistlerin ilgisini çekmektedir. Anıtkabir, Ankara Kalesi, Kocatepe Camii, Hacı Bayram Camii, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi tarihi ve kültürel yapılar ile Altınkaya Barajı, Elmadağ Kayak Merkezi, Mogan ve Eymir Gölleri gibi doğal güzellikleri bulunur.



