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Özgün 2021 Ramazan gıda yardımı yapan kurumlar SYDV, VGM, Valilik, Kaymakamlık ve belediye yardımları nasıl alınır?
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2021 Ramazan gıda yardımı yapan kurumlar: SYDV, VGM, Valilik, Kaymakamlık ve belediye yardımları nasıl alınır?

2021 Ramazan gıda yardımı yapan kurumlar hakkında araştırmalar sürüyor. Ramazan ayının 1. günü için geri sayım başladı. Ramazan’a girmeden önce gıda yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, “SYDV, VGM, Valilik, Kaymakamlık ve belediye yardımları nasıl alınır” sorusuna yanıt arıyor. Bereket ayında yapılacak yardımlarla evsiz vatandaşlar ya da yardıma muhtaç aileler için çeşitli kurumlar yardım paketleri düzenliyor. Peki, 2021 Ramazan gıda yardımı yapan kurumlar hangileri? SYDV, VGM, Valilik, Kaymakamlık ve belediye yardımları nasıl alınır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
2021 Ramazan gıda yardımı yapan kurumlar: SYDV, VGM, Valilik, Kaymakamlık ve belediye yardımları nasıl alınır?
2021 Ramazan gıda yardımı yapan kurumlar: SYDV, VGM, Valilik, Kaymakamlık ve belediye yardımları nasıl alınır?​

Ramazan ayında gıda yardımı yapan kurumlar hangileri? SYDV, VGM, Valilik, Kaymakamlık ve belediye yardımları nasıl alınır? İşte bu soruların yanıtı bugünlerde oldukça merak ediliyor. Ramazan ayının ilk günü ve ilk oruç için geri sayım başladı. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya mübarek Ramazan ayı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hazırlıklarda en başta gıda yardımı yapan kurumlar geliyor. Evsiz vatandaşlar ve yardıma muhtaç aileler için düzenlenen yardım paketleriyle Ramazan ayının gereğinin yerine getirilmesi hedefleniyor. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise “Ramazan gıda yardımı yapan kurumlar hangileri?” Sorusuna yanıt arıyor. Peki, SYDV, VGM, Valilik, Kaymakamlık ve belediye yardımları nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

2021 RAMAZAN GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR

Kurum ve kuruluşlar, 2021 yılında ihtiyaç sahibi yoksul ailelere düzenli olarak yardım sağlamaya devam ediyor. Buraya başvuran ailelere düzenli bir şekilde nakdi yardım yapılıyor. Yaklaşan 2021 Ramazan ayı ile birlikte Ülkemizde yardıma ihtiyacı olan binlerce aileye Koronavırüs Salgını ile Mücadelenin yanında Sosyal Izolasyonu azamı ölçüde tutmak için muhtaçlık yardımına başvuru yapacak vatandaşlarımız evlerinden kolayca başvurabilirler.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

Ankara Büyükşehir Belediyesi,

İzmir Büyükşehir Belediyesi,

Adana Büyükşehir Belediyesi,

İHH Vakfı,

Deniz Feneri,

Umut kervanı,

Merhamet Derneği,

Taha Derneği,

Türk Kızılayı,

Beşir derneği,

Yardimeli Derneği,

Şefkat Derneği,

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM),

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,

Bütün valilik ve kaymkamlıklar üzerinden başvuru yaparak 2021 Ramazan ayı için yardım paketlerinden yararlanabilirsiniz.

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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV); barınma, aile, sağlık, eğitim, eşi vefat eden kadınlara yardım, doğum yardımı, muhtaç ailelere yardım ve özel amaçlı yardım programları kapsamında geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaktadır. Barınma yardımıyla evleri bakımsız olan, eski ve sağlıksız kişiler için evlerin bakım ve tadilatı kapsamında bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu tür konutlarda yaşayan insanlara ayni ve nakdi yardım sağlanmakta ve sağlıklı yaşam anlayışını sürdürmektedir.

BARINMA İHTİYAÇ DESTEĞİ

Öncelikle barınma ihtiyacı destek başvuruları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen okuyuculara, konut yardımı başvuru sürecinde SYDV başvuru kayıt formunun doldurulacaktır. Başvuru formu ve kimlik fotokopisi, barınma ihtiyaç raporu veya Ev hasar tespit raporu ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılmaktadır. Bu yardım 30 gün içinde sağlanacaktır.

YAKACAK VE GIDA İHTİYAÇ YARDIMI

Hane yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve gıda yardımı sağlanmaktadır. Kömür yardımı, giyim ve gıda yardımı gibi yardımlarda yapılmaktadır. Başvuru prosedürü SYDV başvuru kayıt formu, yardım başvuru dilekçesi ve kimlik fotokopisi gerektirir. Başvuru değerlendirildikten sonra uygun talep gıda yardım listesine, yakacak odun ve kömür listesine eklenerek 30 gün içinde teslim edilmektedir.

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EĞİTİM İHTİYAÇ DESTEĞİ

Eğitim yardımı adı altında, engelli öğrenciler ücretsiz olarak okullarına taşınması, yüksek öğrenim bursları, öğrenci barınma yardımı, iaşe yardımı, öğle yemeği yardımı, bedava kitap ve şartlı eğitim yardımı sağlanmaktadır. Eğitim kapsamında sağlanan yardımın bir sınırı yoktur. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere kademeli olarak yardım sağlanmaktadır.

SAĞLIK YARDIMI

Sağlık yardımlarından kısaca bahsedecek olursak, sağlık desteği kapsamında ihtiyacı olanlara şartlı sağlık yardımı sağlanmaktadır. Bu yardımlar sırasıyla Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında sağlanır ve gerektiğinde 14 gün içinde ödeme yapılır.

FAKİRLERE YARDIM YAPAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Muhtaç vatandaşlara yardım eden birçok kuruluş var. Bunların arasında sivil toplum kuruluşları (STK) ilk sırada yer alıyor.

Yardım kampanyaları aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere destek veren STK nakit ve gıda yardımı sağlamaktadır. İhtiyaç sahibi kişiler, bulundukları il ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına başvurarak yardım talep edebilirler.

MADDİ YARDIM

Devlet ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlamaktadır. Bu kişilere denek ve vakıflar aracılığıyla yardım sağlanabilir. Devlet kurumları yardıma muhtaç insanlara yemek, barınma ve eğitim gibi birçok alanda yardım ediyor. İhtiyaç sahibi ve muhtaç insanlar, İl ve İlçe kaymakamlığı ile Belediyelere başvuruda bulunabilirler.

DİYANET VAKFI’NDAN RAP MÜZİKLE FİTRE KAMPANYASI

Türkiye Diyanet Vakfı, “Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin” temalı Ramazan kamu spotu yayınladı. “Misal” mahlası da kullanan sanatçı Resul Aydemir'in söylediği rap müzik eşliğinde, vatandaşlardan fitre bağışı istendi. Şarkının tanıtım videosuna “FİTRE yazıp 5601'e SMS gönderebilir ya da bagis.tdv.org adresinden online bağışta bulunabilirsiniz” duyurusu yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu yıl için fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmişti. Geçen yıl bu miktar 27 TL idi.

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