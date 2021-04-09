Etimesgut Belediyesi bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak Yıl boyunca yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi, hasta ve düşkünlere yönelik sosyal desteğini hiç esirgemeyen Etimesgut Belediyesi, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu ramazanda kimse yatağa aç girmesin, sahur ve iftar sofraları boş kalmasın bereketlensin diye kolları sıvadı. Bu ramazan da 5 bin kişiye gıda paketi, 5 bin kişiye eti-kart, 5 bin kişiye aşevinden iftarlık, 500 çölyak hastasına glutensiz gıda, 2 bin çocuğa giyim yardımı, yaşlı, hasta ve engelliler için evde kişisel bakım hizmeti sunulacak. Ramazan öncesi yardım paketlerinin dağıtımına başlandı.

Haber Merkezi 09 Nisan 2021, 11:49 Son Güncelleme: 09 Nisan 2021, 11:52 Yeni Şafak