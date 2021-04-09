Etimesgut Belediyesi bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Bu yıl pandemi nedeniyle iftar çadırı kurulamayacağı için aşevinden iftarlıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
DEMİREL'DEN ÇAĞRI
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Belediye olarak ilçemizin dört bir yanında saha çalışması yapıyor, ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Ancak bizim ulaşamadığımız gözden kaçırdığımız çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini, yaşlı engelli ve düşkün hemşehrilerimizi lütfen bize bildiriniz. Belediye olarak neye ihtiyacı varsa yardımda bulunalım. Yemek ihtiyacı varsa hergün aşevinden yemek hizmeti verelim, gıda desteği sağlayalım, eti-kartla mutfak giderlerine destek olalım. Bu vebal ve sorumluluk hepimizin üzerindedir" dedi.