2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Diyanet Takvimi

On bir ayın sultanın gelmesine günler kala ve heyecanla beklenen Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan Oruç ibadeti 30 gün sürecek ve ardından bayram tatili başlayacak. Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu şimdiden vatandaşların gündeminde yerini aldı .Öğrenciler ve çalışanlar Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tatili kaç gün merak ediyor. Peki 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan tatili kaç gün? 2022 Diyanet takvimine göre İşte detaylar..

2022 Ramazan Bayramı tatili

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

2022 Ramazan Bayramı kaç gün?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu sene Pazartesi gününe denk geliyor.

Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için Ramazan Bayramı tatilinin beş gün olması bekleniyor.

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