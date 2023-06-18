Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15’te uygulanmaya başlandı ve 180 dakika sürdü. Sınava 2 milyon 573 bin 156 aday katıldı. AYT'de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu. ÖSYM , akşam saatlerinde 2023 YKS soruları ve cevaplarını erişime açması bekleniyor. Öte yandan 2022 AYT soruları nasıldı? Zor muydu, kolay mıydı? sorusu da bugün internette merak edilenler arasındaydı. Bu soruyla ilgili uzmanlardan da yorumlar var.

AYT 2023 soruları nasıldı?

2023 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görüldü. Bu yıl da sınav süresinin 165 dakika olması sayesinde öğrenciler süre sorunu yaşamadan daha rahat olarak sınavı tamamladı. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçül

2023 AYT matematik soruları nasıldı?

2023 Matematik AYT soruları, MEB kazanımlarına uygun olup çoğunlukla 11. ve 12. sınıfta işlenen konularını kapsadığı görüldü.

Sorular öğrencinin matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçülmüş. Soruların bir kısmında konular birbiriyle ilişkilendirilmiş.

2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları nasıldı?

AYT sınavına giren adayların yorumlarına göre 2023 YKS-AYT'deki çok sayıda sorunun paragraf, sözcükte anlam bilgisi ve cümlede anlam bilgisi sorularından; 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluştuğunu dile getirmekte.

2023 AYT fizik soruları nasıldı?

Sınava giren adaylar, 2023 YKS’de sürpriz herhangi bir soru olmadığını soruların MEB’in yayımlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğunu dile getirmekte.

2023 AYT kimya soruları nasıldı?

AYT'de sorulan sorular müfredata tamamen uyumlu olurken, sorular beklenildiği gibi sınava katılım sağlayanların mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorgulandığı da görüldü.

2022 AYT biyoloji soruları nasıldı?

2023 AYT Biyoloji soruları 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsadığı görüldü. Klasik ÖSYM formatında ve müfredat ile uyumlu olan Biyoloji sorularının, AYT'nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

2023 AYT Coğrafya soruları nasıldı?

Adaylar, 2023 AYT Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf MEB kazanım ve kaynaklarına uygun sorular olduğunu belirtti.



