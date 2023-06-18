ÖSYM 2023 AYT soruları nasıldı?
AYT soruları nasıldı? 2023 AYT ilk sınav yorumları
2023 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görüldü. Bu yıl da sınav süresinin 165 dakika olması sayesinde öğrenciler süre sorunu yaşamadan daha rahat olarak sınavı tamamladı.
Sınavdan ayrılan adayların AYT soruları hakkındaki izlenimleri şöyle: Eşit ağırlıktan girdim ve çok zor sorular vardı. Orta seviye sorularla da karşılaştım ama kolay soru yok denecek kadar azdı. Sınav genel olarak bilgiye dayalı olduğundan şıklar birbirine yakın ve kafa karıştırıcı değildi. En zor test bence matematikti. Dün TYT’de Eyfel Kulesi sorusunu görünce içimden ‘bu soru da sorulur mu?’ demiştim. Bugün o tarz bir soruyla karşılaşmadım. Psikoloji istiyorum umarım başarırım.
AYT soruları TYT'ye göre nasıldı?
2023 AYT matematik soruları nasıldı?
2023 Matematik AYT soruları, MEB kazanımlarına uygun olup çoğunlukla 11. ve 12. sınıfta işlenen konularını kapsadığı görüldü.
2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları nasıldı?
AYT sınavına giren adayların yorumlarına göre 2023 YKS-AYT'deki çok sayıda sorunun paragraf, sözcükte anlam bilgisi ve cümlede anlam bilgisi sorularından; 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluştuğunu dile getirmekte.
2023 AYT fizik soruları nasıldı?
Sınava giren adaylar, 2023 YKS’de sürpriz herhangi bir soru olmadığını soruların MEB’in yayımlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğunu dile getirmekte.
2023 AYT kimya soruları nasıldı?
AYT'de sorulan sorular müfredata tamamen uyumlu olurken, sorular beklenildiği gibi sınava katılım sağlayanların mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorgulandığı da görüldü.
2023 AYT biyoloji soruları nasıldı?
2023 AYT Biyoloji soruları 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsadığı görüldü. Klasik ÖSYM formatında ve müfredat ile uyumlu olan Biyoloji sorularının, AYT'nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
2023 AYT Coğrafya soruları nasıldı?
Adaylar, 2023 AYT Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf MEB kazanım ve kaynaklarına uygun sorular olduğunu belirtti.