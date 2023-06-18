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YKS 2023 AYT soruları nasıldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15’te uygulanmaya başlandı ve 180 dakika sürdü. Sınava 2 milyon 573 bin 156 aday katıldı. YKS soru ve cevapları da akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor. Öğrencilerden ilk sınav yorumları da geldi. AYT, TYT sınavına göre daha zordu. diyenler de var. Sürenin yetmediğinden dem vuran adaylar ise çoğunlukta. Peki, YKS 2023 AYT soruları nasıldı? İşte uzman yorumları.

13:49 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖSYM 2023 AYT soruları nasıldı?

ÖSYM 2023 AYT soruları nasıldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (
) bugün saat 10.15’te uygulanmaya başlandı ve 180 dakika sürdü. Sınava 2 milyon 573 bin 156 aday katıldı. AYT'de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı.
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu.
, akşam saatlerinde 2023 YKS soruları ve cevaplarını erişime açması bekleniyor. Öte yandan 2022 AYT soruları nasıldı? Zor muydu, kolay mıydı? sorusu da bugün internette merak edilenler arasındaydı. Bu soruyla ilgili uzmanlardan da yorumlar var.

AYT soruları nasıldı? 2023 AYT ilk sınav yorumları

2023 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görüldü. Bu yıl da sınav süresinin 165 dakika olması sayesinde öğrenciler süre sorunu yaşamadan daha rahat olarak sınavı tamamladı.

Ela Tuana Irmak
: Sınav çok ama çok zordu. Bir tek Edebiyat iyi geçti. Tamamen bilgi gerektiren sorular vardı. Hiç yorum yoktu. Pozitif düşüncelerle girdim ama öyle olmadı. Hele sosyal bilimler en zoruydu. Şıklar birbirine yakındı. Eşit ağırlıkçı olduğum için en zoru matematikti. Tarih de şaşırdığım şekilde zorladı. Epey boş bıraktım yanlış yapmaktan iyidir.

Sınavdan ayrılan adayların AYT soruları hakkındaki izlenimleri şöyle: Eşit ağırlıktan girdim ve çok zor sorular vardı. Orta seviye sorularla da karşılaştım ama kolay soru yok denecek kadar azdı. Sınav genel olarak bilgiye dayalı olduğundan şıklar birbirine yakın ve kafa karıştırıcı değildi. En zor test bence matematikti. Dün TYT’de Eyfel Kulesi sorusunu görünce içimden ‘bu soru da sorulur mu?’ demiştim. Bugün o tarz bir soruyla karşılaşmadım. Psikoloji istiyorum umarım başarırım.

Beren Özgü
: Sınav beklediğimden daha kolaydı. Bu sene için ideal olduğunu düşünüyorum. Soruları 2019 yılında çıkanlarla eşdeğer zorlukta buldum. Sözelciyim dil sınavı için de bekleyeceğim.
Görkem Demirel
: Sorular çok kolay değildi genel olarak. İkinci üniversite için girdim sınava. Direkt bilgi isteyen sorular vardı. Bu sefer paragraf soruları azınlıktaydı.

AYT soruları TYT'ye göre nasıldı?

Ünal Özer
: Fena bir sınav değildi. Sözel alanları çözdüm. Bugünkü sorular dünkü sınava göre daha kolaydı. Gastronomi okumak istiyorum.
Melda Bal
: AYT’ye sayısaldan gireceğim. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni kazanmak için buradayım. Soruların çok kolay olmasını istemiyorum çünkü ayırt edici ve eleyici olmalı. Emeklerimizin karşılığını almak için soruların zorluğunu orta seviye bekliyorum. Dün TYT’de Türkçenin kafa karıştırıcı olması bugün sınavın zor olacağına işaret diye düşünüyorum. Heyecanlı değilim kahvaltımı yaptım erkenden çıkıp geldim çünkü her sene geç kalanları gördükçe kendimi riske atmak istemedim ve 8’e doğru geldim.
Ege Demir
: Dün sınavım güzel geçti. Sözelde uzun sorulardan ziyade edebi metinler olması bence zorlayıcı kısımdı. Buna bakarak bugün de zor sorular bekliyorum. Bugün sayısaldan gireceğim ama eşit ağırlık bölümlerini de işaretleyeceğim. YDT’ye de katılacağım çünkü makine mühendisliği olmazsa dil okumak istiyorum. Heyecanın dün daha fazlaydı. Sağlamcı biri olduğum için geldiğimizde sınava 2 saatten fazla vardı.

2023 AYT matematik soruları nasıldı?

2023 Matematik AYT soruları, MEB kazanımlarına uygun olup çoğunlukla 11. ve 12. sınıfta işlenen konularını kapsadığı görüldü.

Pınar Fındık
: Matematik çözdüm. Sorular bence yerindeydi. Üç dört tane zor soru vardı. Sınav genel olarak kolay orta derecedeydi. Edebiyatta anlamla ilgili sorular vardı, onlar kolaydı bence.
Ayça Özdemirtaş
: Benim alanım sayısal ancak matematik çok zorladı. Türkçe ve sosyal daha kolaydı bence. Matematik net bilgi istedi.
Devrim Çevik
: Matematik bence kolaydı. Sözel kısmı da yapılabilirdi. Bilgi soruları vardı. Paragraf soruları düne göre daha azdı ve çözülebilir derecedeydi. Kitap okuyanların bence rahat çözebileceği bir sınavdı. Ancak TYT daha iyi geçmişti. Ondan daha iyi sonuç bekliyorum.

2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları nasıldı?

AYT sınavına giren adayların yorumlarına göre 2023 YKS-AYT'deki çok sayıda sorunun paragraf, sözcükte anlam bilgisi ve cümlede anlam bilgisi sorularından; 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluştuğunu dile getirmekte.

2023 AYT fizik soruları nasıldı?

Sınava giren adaylar, 2023 YKS’de sürpriz herhangi bir soru olmadığını soruların MEB’in yayımlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğunu dile getirmekte.

2023 AYT kimya soruları nasıldı?

AYT'de sorulan sorular müfredata tamamen uyumlu olurken, sorular beklenildiği gibi sınava katılım sağlayanların mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorgulandığı da görüldü.

2023 AYT biyoloji soruları nasıldı?

2023 AYT Biyoloji soruları 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsadığı görüldü. Klasik ÖSYM formatında ve müfredat ile uyumlu olan Biyoloji sorularının, AYT'nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

2023 AYT Coğrafya soruları nasıldı?

Adaylar, 2023 AYT Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf MEB kazanım ve kaynaklarına uygun sorular olduğunu belirtti.


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