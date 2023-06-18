Ela Tuana Irmak

: Sınav çok ama çok zordu. Bir tek Edebiyat iyi geçti. Tamamen bilgi gerektiren sorular vardı. Hiç yorum yoktu. Pozitif düşüncelerle girdim ama öyle olmadı. Hele sosyal bilimler en zoruydu. Şıklar birbirine yakındı. Eşit ağırlıkçı olduğum için en zoru matematikti. Tarih de şaşırdığım şekilde zorladı. Epey boş bıraktım yanlış yapmaktan iyidir.