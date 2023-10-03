|
Özgün

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kimler aldı? İşte o isimler

Nobel Fizik Ödülü, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından, "insanlığa en büyük faydayı sağlayan" fizik alanındaki önemli keşifler veya buluşlar için verilen bir ödüldür. Ödül, İsveçli kimyager Alfred Nobel'in vasiyetine göre 1901 yılından beri her yıl verilmektedir. 2023 Nobel Fizik Ödülü'nü Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier kazandı.

13:59 . 3/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Nobel Fizik Ödülü 2023

Nobel Fizik Ödülü 2023

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier kazandı.

2023 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, "maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.

Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ KİMLERE VERİLİR?

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmak için, adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

Fizik alanında önemli bir keşif veya buluş yapmalıdırlar.

Keşifin veya buluşun insanlığa önemli bir fayda sağlaması gerekir.

Keşifin veya buluşun bilimsel olarak doğrulanması gerekir.

Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar, birer madalya, diploma ve para ödülü ile ödüllendirilir. Para ödülü, her yıl Nobel Ödülleri'nin açıklandığı gün İsveç Bankası tarafından belirlenir.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜ KİMLER ALDI?

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan bazı önemli isimler şunlardır:

Albert Einstein (1921): Görelilik kuramının geliştirilmesi için

Niels Bohr (1922): Atom yapısının anlaşılmasına katkıları için

Erwin Schrödinger ve Paul Dirac (1933): Kuantum mekaniğinin geliştirilmesi için

Max Planck (1918): Kuantum kuramının geliştirilmesi için

Marie Curie (1903): Radyoaktivitenin keşfi için

Werner Heisenberg (1932): Kuantum mekaniğinin geliştirilmesi için


#2023 Nobel Fizik Ödülü
#2023 Nobel Fizik Ödülü'nü alan isimler
#nobel
#nobel fizik ödülü
#Pierre Agostini
#Ferenc Krausz
#Anne L'Huillier
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kimler aldı? İşte o isimler