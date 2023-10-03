2023 Nobel Fizik Ödülü'nü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier kazandı.

2023 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, "maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.

Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ KİMLERE VERİLİR?

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmak için, adayların aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

Fizik alanında önemli bir keşif veya buluş yapmalıdırlar.

Keşifin veya buluşun insanlığa önemli bir fayda sağlaması gerekir.

Keşifin veya buluşun bilimsel olarak doğrulanması gerekir.

Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar, birer madalya, diploma ve para ödülü ile ödüllendirilir. Para ödülü, her yıl Nobel Ödülleri'nin açıklandığı gün İsveç Bankası tarafından belirlenir.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜ KİMLER ALDI?

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan bazı önemli isimler şunlardır:

Albert Einstein (1921): Görelilik kuramının geliştirilmesi için

Niels Bohr (1922): Atom yapısının anlaşılmasına katkıları için

Erwin Schrödinger ve Paul Dirac (1933): Kuantum mekaniğinin geliştirilmesi için

Max Planck (1918): Kuantum kuramının geliştirilmesi için

Marie Curie (1903): Radyoaktivitenin keşfi için

Werner Heisenberg (1932): Kuantum mekaniğinin geliştirilmesi için



