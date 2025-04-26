2025 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı hangi tarihte?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, tatil planı yapacaklar gözlerini resmi takvime çevirdi. 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram arefesi ise 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Bayram tatili için plan yapacak olan Kurban Bayramı tarihlerini araştırıyor. İşte dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili 4.5 gün sayılıyor. Hafta sonu ile birleştirilen Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkabiliyor.
Bu sene için henüz resmi bir karar alınmadı.