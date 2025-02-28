2025 TUNCELI İMSAKİYE | 1 Mart TUNCELİ imsak vakti saat kaçta, sahur ne zaman bitiyor?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Tunceli’de sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi’ne göre, Tunceli’de ilk sahur vakti 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yapılacak. Ramazan ayının ilk günü olan 1 Mart’ta oruç tutacak vatandaşlar, imsak vaktine kadar sahurlarını yaparak oruca niyetlenecek. İlk teravih namazı ise 28 Şubat Cuma günü kılınacak. İşte, Tunceli sahur ve iftar saatleri…
Mübarek Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi’ne göre, Tunceli’de sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Ramazan ayının ilk sahuru, 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yapılacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, imsak vaktine kadar sahurlarını tamamlayarak oruca niyetlenecek. Akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak olan vatandaşlar, iftar saatlerini yakından takip ediyor.
TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYE VAKİTLERİ
TUNCELİ 1. Gün (1 Mart Cumartesi)
Sahur vakti: 05:26
İftar vakti: 18:21
Teravih namazı saati: 19:37
TUNCELİ 2. Gün (2 Mart Pazar)
Sahur vakti: 05:24
İftar vakti: 18:22
Teravih namazı saati: 19:38
TUNCELİ 3. Gün (3 Mart Pazartesi)
Sahur vakti: 05:23
İftar vakti: 18:23
Teravih namazı saati: 19:39
TUNCELİ 4. Gün (4 Mart Salı)
Sahur vakti: 05:22
İftar vakti: 18:24
Teravih namazı saati: 19:40
TUNCELİ 5. Gün (5 Mart Çarşamba)
Sahur vakti: 05:20
İftar vakti: 18:25
Teravih namazı saati: 19:41
TUNCELİ 6. Gün (6 Mart Perşembe)
Sahur vakti: 05:19
İftar vakti: 18:26
Teravih namazı saati: 19:43
TUNCELİ 7. Gün (7 Mart Cuma)
Sahur vakti: 05:17
İftar vakti: 18:27
Teravih namazı saati: 19:44