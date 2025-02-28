2025 TUNCELI İMSAKİYE | 1 Mart TUNCELİ imsak vakti saat kaçta, sahur ne zaman bitiyor?

Mübarek Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi’ne göre, Tunceli’de sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Ramazan ayının ilk sahuru, 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yapılacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, imsak vaktine kadar sahurlarını tamamlayarak oruca niyetlenecek. Akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak olan vatandaşlar, iftar saatlerini yakından takip ediyor.