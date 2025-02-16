ÖSYM'nin bugün gerçekleştirdiği YÖKDİL sınavının yüzde 10'luk soru ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınava katılan adaylar İngilizce Fen Bilimleri, İngilizce Sağlık Bilimleri, İngilizce Sosyal Bilimler ile Arapça Sosyal Bilimler testlerinin yüzde 10'luk soru ve cevap anahtarına osym.gov.tr ve haberimizden erişebilirler.





2025 YÖKDİL/1 SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARININ %10'LUK KISMI YAYIMLANDI





Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) yapıldı. Sınav, KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'deki 81 il ve 89 sınav merkezinde, 366 bina ve 4 bin 365 salonda uygulandı. 113 bin 667 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.





İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda toplam 16 bin 452 kişi görev yaptı.









YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





ÖSYM'nin resmi adresi olan osym.gov.tr'de yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL-1 sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.





SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?





Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

• Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

• Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,

• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,