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23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor tatil mi?

23 Nisan’ın tatil olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu tarihten itibaren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumları kapalı oluyor. Peki 104. kez kutlanacak olan 23 Nisan ne zaman? 23 Nisan’da okullar tatil oluyor mu? İşte, detaylar…

11:54 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi?
23 Nisan ne zaman, okullar tatil mi?

23 Nisan tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu özel günle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmi bir bayramdır. Peki 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor tatil mi?

23 NİSAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'de 23 Nisan Bayramı bu sene 104. kez kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı gününe denk gelecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatiller arasında yer alıyor.

#23 Nisan
#resmi tatil
#Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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