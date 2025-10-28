28 Ekim günün maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın bilgileri

28 Ekim Salı günü futbolseverleri dopdolu bir maç takvimi bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmalarının yanı sıra Serie A, Almanya Kupası, İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası ve Portekiz Lig Kupası maçları sahne alacak. Gün boyunca A Spor, S Sport Plus, Tivibu Spor ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak maçlarla futbol heyecanı zirveye çıkıyor.





Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı

Türkiye Kupası’nda bugün 8 farklı mücadele var. Günün ilk maçı saat 13.00’te Kepezspor - Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Gün boyunca sırasıyla Aliağa Futbol, Dersimspor, Fatsa Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve 52 Orduspor sahne alacak. Akşam saatlerinde Sakaryaspor - İnegölspor mücadelesiyle heyecan devam ederken, günün kapanış maçında Kayserispor - Niğde Belediyespor kozlarını paylaşacak.





Avrupa’da dev karşılaşmalar

Avrupa sahnesinde de kritik mücadeleler var. İtalya Serie A’da futbolseverleri iki dev maç bekliyor:

20.30 Lecce - Napoli (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

22.45 Atalanta - Milan (S Sport Plus, S Sport 2)

İngiltere’de Lig Kupası Son 16 Turu’nda Wrexham – Cardiff, Grimsby – Brentford ve Wycombe – Fulham maçları oynanacak. Almanya Kupası’nda (DFB Pokal)

Borussia Dortmund, Leipzig ve Hoffenheim gibi devler sahaya çıkarken; İspanya’da Kral Kupası 1. Tur maçları futbol şölenini tamamlayacak.





Hangi maç hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları gün boyunca A Spor ekranlarından izlenebilecek. Avrupa maçlarının büyük kısmı ise S Sport Plus, Tivibu Spor, S Sport 2 ve Exxen platformlarında futbolseverlerle buluşacak.





28 Ekim Salı günün maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası – 3. Tur

13:00 Kepezspor - Sivasspor - A Spor

13:30 Aliağa Futbol - Serik Spor

13:30 Dersimspor - Fethiyespor

13:30 Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Vanspor

13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor

15:30 52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor - A Spor

18:00 Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor - A Spor

20:30 Kayserispor - Niğde Belediyespor - A Spor

İtalya Serie A

20:30 Lecce - Napoli — - S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 2

22:45 Atalanta - Milan — - S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 2

İngiltere Lig Kupası – Son 16 Turu

22:45 Grimsby Town - Brentford

22:45 Wycombe - Fulham

23:00 Wrexham - Cardiff

Almanya DFB Pokal – 2. Tur

20:30 E. Frankfurt - Borussia Dortmund

20:30 Heidenheim - Hamburg

20:30 Hertha Berlin - Elversberg

20:30 Wolfsburg - Holstein Kiel

22:45 Augsburg - Bochum

22:45 Energie Cottbus - Leipzig

22:45 M’gladbach - Karlsruher

22:45 St. Pauli - Hoffenheim

İspanya Kral Kupası – 1. Tur

21:00 Constancia - Girona

21:00 Ourense - Real Oviedo

21:00 Tordesillas - Burgos

21:30 UCAM Murcia - Cadiz

21:30 UD Logrones - Racing Santander

21:30 UP Langreo - Racing Ferrol

22:00 CD Tropezon - Leonesa

22:00 Guadalajara - Cacereno

22:00 Inter de Valdemoro - Getafe

22:00 Maracena - Valencia

22:00 Rayo Majadahonda - Talavera

22:00 Roda - Granada

22:00 San Fernando - Albacete

22:30 RSD Alcala - Tenerife

22:30 Utebo - Huesca

23:00 Extremadura 24 - Las Palmas

23:00 Negreira - Real Sociedad

23:00 Toledo - Sevilla

Portekiz Lig Kupası – Çeyrek Final

23:15 Sporting CP - Alverca

Suudi Arabistan Kral Kupası – Son 16 Turu

17:35 Al-Qadsiah - Al Hazem

17:50 Al Shabab - Zulfi

18:10 Al Akhdoud - Al Hilal