28 Ekim günün maç programı: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın bilgileri

Sporseverlerin gözü bugün oynanacak karşılaşmalarda. 28 Ekim Salı günü hem Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları hem de Avrupa arenasındaki önemli mücadeleler sahne alacak. Süper Lig ekiplerinin de sahne aldığı Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte, Serie A’dan Premier Lig’e, Bundesliga’dan İspanya Kral Kupası’na kadar dopdolu bir futbol günü yaşanacak. Peki bugün hangi maçlar var? Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte günün programı ve kanal bilgileri...
28 Ekim Salı günü futbolseverleri dopdolu bir maç takvimi bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmalarının yanı sıra Serie A, Almanya Kupası, İngiltere Lig Kupası, İspanya Kral Kupası ve Portekiz Lig Kupası maçları sahne alacak. Gün boyunca A Spor, S Sport Plus, Tivibu Spor ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak maçlarla futbol heyecanı zirveye çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı
Türkiye Kupası’nda bugün 8 farklı mücadele var. Günün ilk maçı saat 13.00’te Kepezspor - Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Gün boyunca sırasıyla Aliağa Futbol, Dersimspor, Fatsa Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve 52 Orduspor sahne alacak. Akşam saatlerinde Sakaryaspor - İnegölspor mücadelesiyle heyecan devam ederken, günün kapanış maçında Kayserispor - Niğde Belediyespor kozlarını paylaşacak.
Avrupa’da dev karşılaşmalar
Avrupa sahnesinde de kritik mücadeleler var. İtalya Serie A’da futbolseverleri iki dev maç bekliyor:
20.30 Lecce - Napoli (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)
22.45 Atalanta - Milan (S Sport Plus, S Sport 2)
İngiltere’de Lig Kupası Son 16 Turu’nda Wrexham – Cardiff, Grimsby – Brentford ve Wycombe – Fulham maçları oynanacak. Almanya Kupası’nda (DFB Pokal)
Borussia Dortmund, Leipzig ve Hoffenheim gibi devler sahaya çıkarken; İspanya’da Kral Kupası 1. Tur maçları futbol şölenini tamamlayacak.
Hangi maç hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları gün boyunca A Spor ekranlarından izlenebilecek. Avrupa maçlarının büyük kısmı ise S Sport Plus, Tivibu Spor, S Sport 2 ve Exxen platformlarında futbolseverlerle buluşacak.
28 Ekim Salı günün maç takvimi
13:00 Kepezspor - Sivasspor - A Spor
13:30 Aliağa Futbol - Serik Spor
13:30 Dersimspor - Fethiyespor
13:30 Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Vanspor
13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor
15:30 52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor - A Spor
18:00 Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor - A Spor
20:30 Kayserispor - Niğde Belediyespor - A Spor
20:30 Lecce - Napoli — - S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 2
22:45 Atalanta - Milan — - S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 2
22:45 Grimsby Town - Brentford
22:45 Wycombe - Fulham
23:00 Wrexham - Cardiff
20:30 E. Frankfurt - Borussia Dortmund
20:30 Heidenheim - Hamburg
20:30 Hertha Berlin - Elversberg
20:30 Wolfsburg - Holstein Kiel
22:45 Augsburg - Bochum
22:45 Energie Cottbus - Leipzig
22:45 M’gladbach - Karlsruher
22:45 St. Pauli - Hoffenheim
21:00 Constancia - Girona
21:00 Ourense - Real Oviedo
21:00 Tordesillas - Burgos
21:30 UCAM Murcia - Cadiz
21:30 UD Logrones - Racing Santander
21:30 UP Langreo - Racing Ferrol
22:00 CD Tropezon - Leonesa
22:00 Guadalajara - Cacereno
22:00 Inter de Valdemoro - Getafe
22:00 Maracena - Valencia
22:00 Rayo Majadahonda - Talavera
22:00 Roda - Granada
22:00 San Fernando - Albacete
22:30 RSD Alcala - Tenerife
22:30 Utebo - Huesca
23:00 Extremadura 24 - Las Palmas
23:00 Negreira - Real Sociedad
23:00 Toledo - Sevilla
23:15 Sporting CP - Alverca
17:35 Al-Qadsiah - Al Hazem
17:50 Al Shabab - Zulfi
18:10 Al Akhdoud - Al Hilal
21:00 Al Nassr - Al Ittihad