Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı

32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı

18:332/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı

32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı. Polis Akademisi, asıl adaylardan kayıt yaptırmayan, hakkını kaybeden veya istifa edenlerin yerine yeni yedek aday planlaması yaptığını duyurdu. Bu kapsamda 82 erkek ön lisans mezunu, 8 kadın lisans mezunu ve 7 kadın ön lisans mezunu aday POMEM’e yerleştirildi. Sonuçlar yalnızca internet üzerinden erişime açıldı ve ilan edilen bilgiler resmi tebligat niteliği taşıyor. Adayların posta veya telefonla bilgilendirilmesi söz konusu olmayacak. Tüm adayların E-Devlet üzerinden açıklanan sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor. Ayrıca ilerleyen günlerde boş kontenjanların oluşması durumunda yeni yedek planlamaları yapılabileceği için adayların Polis Akademisi’nin resmi sitesi pa.edu.tr üzerinden yayımlanan duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.

Polis Akademisi, 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) giriş sınavı 3. yedek planlama sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.


POMEM 3. yedek planlama açıklandı

Dönem POMEM kapsamında polis adaylarından kayıt yaptırmayan, eğitim hakkını kaybeden veya istifa edenlerin yerine yedek aday planlaması yapıldı. Bu kapsamda:

82 erkek ön lisans mezunu

8 kadın lisans mezunu

7 kadın ön lisans mezunu

olmak üzere toplamda 97 yedek aday POMEM’e yerleştirildi.


Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlarını yalnızca resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Posta veya telefon yoluyla herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak. İnternette yayımlanan sonuçlar tebligat hükmünde sayılacak.


Sonucunuzu öğrenmek için:

Yeni yedek planlamaları için takipte kalın

Polis Akademisi, ilerleyen günlerde oluşabilecek boş kontenjanlar için yeni yedek planlamalarının yapılabileceğini duyurdu. Bu nedenle adayların pa.edu.tr üzerinden yayınlanacak duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

#32. Dönem POMEM
#32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları
#Polis Akademisi
#E-devlet POMEM sonuç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye deprem haritası 2025: Evimin altından fay geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı ve AFAD risk bölgeleri