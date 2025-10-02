32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı

32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı. Polis Akademisi, asıl adaylardan kayıt yaptırmayan, hakkını kaybeden veya istifa edenlerin yerine yeni yedek aday planlaması yaptığını duyurdu. Bu kapsamda 82 erkek ön lisans mezunu, 8 kadın lisans mezunu ve 7 kadın ön lisans mezunu aday POMEM’e yerleştirildi. Sonuçlar yalnızca internet üzerinden erişime açıldı ve ilan edilen bilgiler resmi tebligat niteliği taşıyor. Adayların posta veya telefonla bilgilendirilmesi söz konusu olmayacak. Tüm adayların E-Devlet üzerinden açıklanan sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor. Ayrıca ilerleyen günlerde boş kontenjanların oluşması durumunda yeni yedek planlamaları yapılabileceği için adayların Polis Akademisi’nin resmi sitesi pa.edu.tr üzerinden yayımlanan duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.
Polis Akademisi, 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) giriş sınavı 3. yedek planlama sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
POMEM 3. yedek planlama açıklandı
Dönem POMEM kapsamında polis adaylarından kayıt yaptırmayan, eğitim hakkını kaybeden veya istifa edenlerin yerine yedek aday planlaması yapıldı. Bu kapsamda:
82 erkek ön lisans mezunu
8 kadın lisans mezunu
7 kadın ön lisans mezunu
olmak üzere toplamda 97 yedek aday POMEM’e yerleştirildi.
Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Adaylar, sonuçlarını yalnızca resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Posta veya telefon yoluyla herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak. İnternette yayımlanan sonuçlar tebligat hükmünde sayılacak.
Yeni yedek planlamaları için takipte kalın
Polis Akademisi, ilerleyen günlerde oluşabilecek boş kontenjanlar için yeni yedek planlamalarının yapılabileceğini duyurdu. Bu nedenle adayların pa.edu.tr üzerinden yayınlanacak duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.