Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli olduğu dönemi kapsayan ‘doğum parası (çocuk yardımı, süt parası)’ sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. 2023 yılı net asgari ücret 8 bin 500 oldu. Asgari ücrete yapılan zam sonrası doğum yardımında tutar da arttı. 1 Temmuz’a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Peki aile destek programı çocuk parası ne kadar oldu? Çocuk parası nasıl alınır, nereye başvurulur, şartları neler? Doğum yapan annelere çocuk başına ne kadar para veriliyor? İşte detaylar.