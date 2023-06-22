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65 yaş aylığı ödeme tarihleri

Asgari ücrete gelen yeni ara zamla birlikte yaşlılık aylığı da arttı. 65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek. Yaşlılık maaşı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmakta. Peki 65 yaş aylığı ne zaman yatacak? Yaşlılık maaşı erken ödenir mi?

17:26 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
65 yaş maaşı ne kadar, yaşlılık aylığı ödemeleri ne zaman?

65 yaş maaşı ne kadar, yaşlılık aylığı ödemeleri ne zaman?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın merakla beklediği temmuz ara zammı, hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katıldığı 3. toplantının ardından belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayı asgari ücret ara zammını açıkladı. Asgari ücret 2023 Temmuz ayı ara zammının 11.402 lira olarak açıklanmasının ardından nelerin fiyatı değişecek merak ediliyor. Yeni asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi ile birlikte 65 yaş aylığı da arttı.

Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ne kadar oldu?

65 yaş maaşı 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

65 yaş aylığı ödeme tarihi

Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz.

Yaşlılık maaşı nasıl alınır?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

65 yaş maaşı nasıl alınır, şartları neler?

-65 yaşını doldurmuş olan,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

-Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

-2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

#65 yaş aylığı
#yaşlılık maaşı
#65 yaş maaşı
1 saat önce
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65 yaş aylığı ödeme tarihleri