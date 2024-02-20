11 Mart 2024 Pazartesi Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)
İmsak: 05:29
Güneş: 06:48
Öğle: 12:54
İkindi: 16:13
Akşam: 18:49
Yatsı: 20:03
12 Mart 2024 Salı Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)
İmsak: 05:28
Güneş: 06:47
Öğle: 12:53
İkindi: 16:13
Akşam: 18:50
Yatsı: 20:04
13 Mart 2024 Çarşamba Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)
Imsak: 05:26
Güneş: 06:45
Öğle: 12:53
İkindi: 16:14
Akşam: 18:51
Yatsı: 20:05
14 Mart 2024 Perşembe Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)
Imsak: 05:25
Güneş: 06:44
Öğle: 12:53
İkindi: 16:14
Akşam: 18:52
Yatsı: 20:06
15 Mart 2024 Cuma Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)
Imsak: 05:23
Güneş: 06:43
Öğle: 12:53
İkindi: 16:15
Akşam: 18:53
Yatsı: 20:07
ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024
Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffâret gerekir mi?
Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/338-340).