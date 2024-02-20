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Adana Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girmek üzereyiz. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte Adana Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.

13:36 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 13:38 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Adana Ramazan imsakiyesi 2024 namaz vakitleri, sahur, iftar, akşam ezan saati
Adana Ramazan imsakiyesi 2024 namaz vakitleri, sahur, iftar, akşam ezan saati
On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte
belli oldu. İşte 2024 Adana Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

11 Mart 2024 Pazartesi Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:29

Güneş: 06:48

Öğle: 12:54

İkindi: 16:13

Akşam: 18:49

Yatsı: 20:03

12 Mart 2024 Salı Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:28

Güneş: 06:47

Öğle: 12:53

İkindi: 16:13

Akşam: 18:50

Yatsı: 20:04

13 Mart 2024 Çarşamba Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:26

Güneş: 06:45

Öğle: 12:53

İkindi: 16:14

Akşam: 18:51

Yatsı: 20:05

14 Mart 2024 Perşembe Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:25

Güneş: 06:44

Öğle: 12:53

İkindi: 16:14

Akşam: 18:52

Yatsı: 20:06

15 Mart 2024 Cuma Ezan Saatleri (Adana imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:23

Güneş: 06:43

Öğle: 12:53

İkindi: 16:15

Akşam: 18:53

Yatsı: 20:07

ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024

Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffâret gerekir mi?

Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/338-340).

#Adana
#Adana Ramazan İmsakiyesi
#namaz vakitleri
34 dakika önce
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