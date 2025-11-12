AFAD personel alımı başvuru süresi uzatıldı: AFAD 1250 personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları ve detaylar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1250 sözleşmeli personel alımı için başvuru süresini uzattı. Arama ve kurtarma teknikeri ile teknisyeni pozisyonlarında istihdam edilecek adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Peki başvurular ne zamana kadar sürecek, sınavlar hangi illerde yapılacak? İşte AFAD personel alımı başvuru ekranı, sınav tarihleri ve tüm ayrıntılar…





AFAD 1250 personel alımı başvuru süresi uzatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1250 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvuru süresi uzatıldı. Henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar, verilen ek süre içinde işlemlerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.





AFAD bünyesine alınacak personeller arasında 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 arama ve kurtarma teknisyeni bulunuyor. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek.





AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

AFAD personel alımına başvurmak isteyen adayların öncelikle e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Ardından “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ilanını seçerek gerekli bilgileri doldurup, istenen belgeleri yüklemeleri yeterli. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılamıyor. Adayların, başvuru ekranında yer alan “önizleme” bölümünden tüm bilgilerini kontrol ederek işlemlerini onaylamaları gerekiyor.





AFAD uygulama sınavı 2026’da yapılacak

Başvuruların ardından adaylar, iki aşamalı sınav sürecine katılacak. Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava katılacakları tarih ve adres bilgilerini AFAD’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı platformundan öğrenebilecek.





Sözlü sınav tarihi açıklandı

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar, sözlü mülakata çağrılacak. Sözlü sınavlar 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yine Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacak. AFAD, sınav tarihleri veya merkezlerinde değişiklik yapılması gerekirse, güncellemeleri yalnızca kurumun internet adresi üzerinden duyuracağını belirtti.





AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AFAD, personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir duyuru yapmadı. Sonuçların, sözlü sınav sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Başarılı adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından görevlendirildikleri illerde görevlerine başlayacak.





AFAD personel alımı kadro dağılımı

77 kişi: Arama ve kurtarma teknikeri

1.173 kişi: Arama ve kurtarma teknisyeni