İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki tüm resmî ve özel okullarda ilk dersin “Afet Farkındalık Eğitimi” olarak işlenmesine karar verdi.

İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik depremin ardından okullarda bugün ilk ders “Afet Farkındalığı Eğitimi” olacak. Eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, “çök-kapan-tutun” uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak. Peki afet farkındalık eğitimi nedir, eğitimde hangi konular var?

Eğitimde Yer Alan Konular:

Temel Bilgi ve Kavramlar

Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar

Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri

Afet Sonrası İlk Anlar

Yangın

Tahliye

Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi

Eğitimin Amacı: Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halkımıza ve öğrencilerimize kazandırılmasında rol alacak personeli "Afet Bilinci Eğitmeni" olarak yetiştirmek.

Eğitimde Yer Alan Konular:

Temel Bilgi ve Kavramlar

Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar

Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri

Afet Sonrası İlk Anlar

Yangın

Tahliye

İlk Yardım

Psikolojik İlk Yardım

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı)

AHATES (Afete Hazır Türkiye İzleme ve Değerlendirme Sistemi)

Eğitmen Becerileri ve Sunum Teknikleri

Yangın Farkındalık Eğitimi

Eğitimin Amacı: Halka olası yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma ve yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma.

Eğitimde Yer Alan Konular:

Yanma ve Yangın

Yangının nedenleri ve alınacak tedbirler

LPG ve Doğal Gaz Kullanımı

Ev Kazaları ve Önlemler

Gaz ve Duman Dolu Ortamda Hareket Tarzı

Yangın Söndürme Madde ve Cihazları

Yangında Kurtarma Faaliyetleri

Yangın Söndürme Sistemleri

TSC (Taşınabilir Söndürme Cihazı) ile Müdahale Uygulaması.











