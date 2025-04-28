İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi. Peki afet farkındalık eğitimi nedir, eğitimde hangi konular var?
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki tüm resmî ve özel okullarda ilk dersin “Afet Farkındalık Eğitimi” olarak işlenmesine karar verdi.
İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik depremin ardından okullarda bugün ilk ders “Afet Farkındalığı Eğitimi” olacak. Eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, “çök-kapan-tutun” uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak. Peki afet farkındalık eğitimi nedir, eğitimde hangi konular var?
Temel Bilgi ve Kavramlar
Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar
Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri
Afet Sonrası İlk Anlar
Yangın
Tahliye
Eğitimin Amacı: Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halkımıza ve öğrencilerimize kazandırılmasında rol alacak personeli "Afet Bilinci Eğitmeni" olarak yetiştirmek.
Temel Bilgi ve Kavramlar
Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar
Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri
Afet Sonrası İlk Anlar
Yangın
Tahliye
İlk Yardım
Psikolojik İlk Yardım
TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı)
AHATES (Afete Hazır Türkiye İzleme ve Değerlendirme Sistemi)
Eğitmen Becerileri ve Sunum Teknikleri
Eğitimin Amacı: Halka olası yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma ve yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma.
Yanma ve Yangın
Yangının nedenleri ve alınacak tedbirler
LPG ve Doğal Gaz Kullanımı
Ev Kazaları ve Önlemler
Gaz ve Duman Dolu Ortamda Hareket Tarzı
Yangın Söndürme Madde ve Cihazları
Yangında Kurtarma Faaliyetleri
Yangın Söndürme Sistemleri
TSC (Taşınabilir Söndürme Cihazı) ile Müdahale Uygulaması.