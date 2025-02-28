2025 yılında 1 Mart ile 29 Mart tarihleri arasına denk gelen 11 ayın sultanı Ramazan bu akşam idrak edilecek teravih namazı ile başlıyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayında en çok merak edilen konu ise her yıl olduğu gibi sahur, iftar ve teravih vakitleri oluyor. Özellikle Afyonkarahisarİmsakiyesi de bunun arasında. Peki 1 Mart 2025 Cumartesi günü Afyonkarahisar'da iftar, sahur ve teravih vakitleri ne zaman?