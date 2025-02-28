Afyonkarahisar imsakiyesi yayımlandı. Afyonkarahisar'da yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla Afyonkarahisar imsak vakitleri bir bir listeleniyor. İlk sahur ve ilk teravih namazının ardından Ramazan ayı idrak edilmeye başlanacak. İşte Afyonkarahisar imsak vakti ve Afyonkarahisar sahur ile iftar saatleri
2025 yılında 1 Mart ile 29 Mart tarihleri arasına denk gelen 11 ayın sultanı Ramazan bu akşam idrak edilecek teravih namazı ile başlıyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayında en çok merak edilen konu ise her yıl olduğu gibi sahur, iftar ve teravih vakitleri oluyor. Özellikle Afyonkarahisarİmsakiyesi de bunun arasında. Peki 1 Mart 2025 Cumartesi günü Afyonkarahisar'da iftar, sahur ve teravih vakitleri ne zaman?
AFYONKARAHİSAR SAHUR/İMSAK SAATİ KAÇ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre 2025 Ramazan ayının ilk günü yani 1 Mart Cumartesi tarihinde Afyonkarahisar sahur saati 06.02 olarak belirlendi.
AFYONKARAHİSAR İFTAR SAATİ KAÇ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre 2025 Ramazan ayının ilk günü yani 1 Mart Cumartesi tarihinde Afyonkarahisar iftar saati 18.57 olarak belirlendi.
AFYONKARAHİSAR RAMAZAN AYI 2025 İMSAKİYESİ
Ramazan Ayı'nın tüm günlerine ait imsak ve sahur saatlerinin yer aldığı Afyonkarahisar Ramazan İmsakiyesine Yenişafak imsakiye sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 01.03.2025 06:02 07:23 13:15 16:25 18:57 20:13
2 02.03.2025 06:01 07:22 13:15 16:25 18:58 20:14
3 03.03.2025 05:59 07:20 13:15 16:26 18:59 20:15
4 04.03.2025 05:58 07:19 13:15 16:27 19:00 20:16
5 05.03.2025 05:56 07:18 13:14 16:27 19:01 20:17
6 06.03.2025 05:55 07:16 13:14 16:28 19:02 20:18
7 07.03.2025 05:53 07:15 13:14 16:28 19:03 20:19
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025