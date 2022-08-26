Ağustos ayı enflasyon rakamı, kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos TEFE- TÜFE oranı belli oluyor!

Ağustos ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ayın ilk günlerinde belli olarak iç ve dış piyasayı şekillendiren, aynı zamanda kira artış oranlarını da belirleyen TÜİK'in açıkladığı enflasyonda ağustos ayı beklentileri de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

AĞUTOS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelebiliyor.

3 Eylül 2022 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle ağustos ayının enflasyon verilerinin 5 Eylül günü açıklanması bekleniyor.

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AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK'in 5 Eylül 2022 Pazartesi günü açıklaması beklenen enflasyon verilere ve TEFE TÜFE beklentisi 5 Eylül Pazartesi günü, saat 10'da ilan edilecek. Enflasyon oranı ile TEFE TÜFE'nin açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranları da belli olacak.

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

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Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.