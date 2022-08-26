Özgün Ağustos ayı enflasyon rakamı, kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos TEFE- TÜFE oranı belli oluyor
ÖZGÜN HABERLER

Ağustos ayı enflasyon rakamı, kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos TEFE- TÜFE oranı belli oluyor!

Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından enflasyon rakamları açıklanıyor. Ağustos TEFE-TÜFE kira zam oranı da enflasyon rakamının açıklanması ile belli olmuş olacak. Peki, Ağustos enflasyon oranı beklentisi nedir? Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı, kira zammı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022: TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu mu?
Ağustos enflasyon oranı

Ağustos ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ayın ilk günlerinde belli olarak iç ve dış piyasayı şekillendiren, aynı zamanda kira artış oranlarını da belirleyen TÜİK'in açıkladığı enflasyonda ağustos ayı beklentileri de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

AĞUTOS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelebiliyor.

3 Eylül 2022 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle ağustos ayının enflasyon verilerinin 5 Eylül günü açıklanması bekleniyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK'in 5 Eylül 2022 Pazartesi günü açıklaması beklenen enflasyon verilere ve TEFE TÜFE beklentisi 5 Eylül Pazartesi günü, saat 10'da ilan edilecek. Enflasyon oranı ile TEFE TÜFE'nin açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranları da belli olacak.

TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı
Şoförün kanında tespit edildi

Şoförün kanında
tespit edildi

​Tatlıses'in ölümden döndüğü kazada yeni gelişme.
F.Bahçe ve Trabzonsporun rakipleri belli oluyor

F.Bahçe ve Trabzonspor'un
rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekiliyor.
Bahçeliden Malazgirt mesajı: Taarruz şuuru milletimizin vicdanında kor gibi duruyor

Üç ayda 319<br>ton atık toplandı

Üç ayda 319
ton atık toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden sahillerde yoğun çalışma.

'Malazgirt bu topraklarda kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır"

​Karanlıkta kalabilirler

​İkinci el otomobilde en çok satılan araçlar ve fiyatları...

​Tarihi keşfi NASA duyurdu: Dünya dışında ilk kez rastlandı.

Avustralya’da dev uyuşturucu operasyonu
Dünya

Avustralya’da dev uyuşturucu operasyonu

Avustralya’da gerçekleştirilen ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polisler toplam 1.8 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.Avustralya’da polis, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yürütüyor. Uyuşturucu ve Ateşli Silahlar Birimi tarafından gerçekleştirilen iki farklı baskında, Orta Doğu bölgesinden Sydney’e sevkiyatı yapılan mermerlerin arasına gizlenmiş halde toplam 1.8 ton metamfetamin ele geçirildi.
Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı
Ekonomi

Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı

Yerli cep telefonu üretimindeki kalite ve kapasite artışı, 2021 itibarıyla birçok global firmanın Türkiye'de üretime başlaması, döviz kurlarındaki yükseliş ve ithal ürünlerin fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansıdı. Türkiye'de imalat yoluyla kayıt altına alınan cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630 oldu.
PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi
Gündem

PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözülmeleri engellemek isteyen PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.