AJet 80 bin indirimli uçak biletini satışa çıkardı: 34 ülkeye 9 dolardan uçuş imkanı

AJet, kış döneminde yurt dışına çıkmak isteyen yolcular için dikkat çeken bir indirim kampanyası başlattı. Hava yolu şirketi, tüm yurt dışı hatlarında geçerli olmak üzere 9 dolar ve 9 avrodan başlayan fiyatlarla bilet satışına çıktı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan geniş bir uçuş ağını kapsadığı belirtildi. AJet, toplam 34 ülkede 60 farklı noktaya gerçekleştirdiği seferlerde bu kampanyayı uygulayacak.
Kampanya kapsamında 80 bin koltuk avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Yolcular, indirimli biletleri 28 Kasım saat 23.59’a kadar satın alabilecek.
Uygun fiyatlı biletlerle seyahat dönemi ise 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. AJet’in kış kampanyası, özellikle erken rezervasyon yapmak isteyen ve bütçe dostu uçuş arayan yolcuların ilgisini çekiyor.
AJet'in İstanbul-Beyrut seferleri 2 Aralık'ta başlıyor
Yurt dışı uçuş ağını genişleten Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, İstanbul'dan Beyrut'a direkt seferlerinin 2 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na 2 Aralık 2025'te yapılacak ilk uçuşun biletleri, 79 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirket olarak uçuş ağını büyütmeye devam ettiklerine vurgu yaparak, "Orta Doğu'nun tarihi ve kültürel açıdan önemli şehirlerinden biri olan Beyrut'a, Ankara ve Adana'nın ardından bu kez İstanbul'dan direkt seferlerimize başlıyoruz. AJet olarak, küresel uçuş ağımızı genişletmeye, Türkiye'yi dünyaya bağlayan yeni hatlar açmaya ve her uçuşla ülkemizin marka değerine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz." dedi. Hattın açılışına özel olarak 79 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler AJet.com, AJet Mobil çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.