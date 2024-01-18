Adana AK Parti belediye başkan adayları 2024 yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Adana Büyükşehir ve İlçe Belediye başkan adayları listesi, Adanlılar tarafından araştırılıyor. Peki Adana AK Parti belediye başkan adayları 2024 listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AK Parti Adana büyükşehir belediye başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte 2024 yerel seçimleri Adana AK Parti belediye başkan aday adayları isim listesi.