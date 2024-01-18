Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Adana için Fatih Mehmet Kocaispir'i aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Fatih Mehmet Kocaispir hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?
AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.
Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?
Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu.
Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.