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AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Fatih Mehmet Kocaispir hakkında merak edilenler....

15:02 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:08 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
FATİH MEHMET KOCAİSPİR
FATİH MEHMET KOCAİSPİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Adana için Fatih Mehmet Kocaispir'i aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Fatih Mehmet Kocaispir hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu.

Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.



#Fatih Mehmet Kocaispir
#adana
#Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
#ak parti adayları
#yerel seçimler
1 gün önce
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