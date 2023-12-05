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Arabası olanları ilgilendiriyor! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Aralık ayı güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıta indirim haberleri ve gelişmeleri gündemde de takip ediliyor. Türkiye’de benzin, mazot ve LPG fiyatları son günlerde yatay seviyede seyrediyor. 5 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzin ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar?2024'te durum ne olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

13:46 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 5 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM YA DA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Brent petroldaki bu düşüşün ardından araç sahiplerinde akaryakıt fiyatları konusunda bir beklenti oluştu.

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarında 5 Aralık itibarı ile bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,51 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,57 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,17 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,33 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



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#akaryakıt fiyatları
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