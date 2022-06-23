ALES/2 başvuru ücreti ne kadar? ALES 2022 başvuru...

ALES başvuru tarihi ve ücreti merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda üç defa düzenleniyor. ALES/1 oturumunun tamamlanmasının ardından sıra yılın ikinci sınavına geldi. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman alınacak?

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES başvuruları 24 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Sınav 21 Ağustos'ta düzenlenecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuruları 21 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri aralığında alındı. Başvuru ücreti 185 TL olarak açıklandı. ALES/2 başvuru kılavuzunun yayımlanması ile yılın ikinci sınavının ücreti de netlik kazanacak.

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ALES ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile

denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.