Özgün ALES/2 başvuru ücreti ne kadar? ALES 2022 başvuru
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ALES/2 başvuru ücreti ne kadar? ALES 2022 başvuru...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuru işlemleri için heyecan başladı. Yılın ikinci ALES'i için başvuru ücreti ve başvuru tarihleri merak ediliyor. ÖSYM, ilk ALES sınavı için yayımladığı kılavuzda detaylı bilgiler yer aldı. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES/2 başvuru tarihleri 2022 ne zaman, işlem nasıl yapılır, şartları neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES/2 başvuru ücreti: ALES başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılır?
ALES/2 başvuru ücreti 2022

ALES başvuru tarihi ve ücreti merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda üç defa düzenleniyor. ALES/1 oturumunun tamamlanmasının ardından sıra yılın ikinci sınavına geldi. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman alınacak?

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES başvuruları 24 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Sınav 21 Ağustos'ta düzenlenecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuruları 21 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri aralığında alındı. Başvuru ücreti 185 TL olarak açıklandı. ALES/2 başvuru kılavuzunun yayımlanması ile yılın ikinci sınavının ücreti de netlik kazanacak.

ALES ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile

denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
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