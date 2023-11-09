2023-ALES/3: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM, ALES/3 sınav giriş yerlerini açıkladı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulayacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."