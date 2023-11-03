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ÖSYM 2024 sınav takvimi ile KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli olacak

2023 - 2024 yılı ÖSYM sınav takviminin açıklanması ile KPSS, YKS, DGS, ALES, YDS sınav tarihleri ve başvuru tarihleri de belli olacak. Birçok sınavın yer aldığı ÖSYM sınav takvimi 2024 başvuru ve sınav tarihleri döt gözle bekleniyor. Peki, 2024 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2024 sınav takvimine ilişkin son bilgiler...

13:03 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirli yıl için sınav takvimi açıklandığında milyonlarca adayın katılım sağladığı KPSS, YKS, ALES, DGS, MSÜ gibi sınavların 2024 başvuru tarihleri de belli olacak. Bu kapsamda ÖSYM'nin yeni sınav tarihi merak ediliyor. 2023-2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2023-2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2024 ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor.

YKS 2024 ne zaman?

2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

KPSS, DGS, ALES, YDS 2024 ne zaman?

2024 yılında düzenlenecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS, TUS ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

2024 ÖSYM Sınav Takvimi Nedir?

2024 yılında yapılacak sınavların takvimini içerir. Bu takvim, ÖSYM tarafından belirlenen önemli tarihleri içerir.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Tarihleri

2024 YKS tarihlerini içerir. YKS, üniversiteye giriş sınavıdır ve TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşur.

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Tarihleri

2024 ALES tarihlerini içerir. ALES, lisansüstü eğitim başvuruları için önemlidir.

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Tarihleri

2024 KPSS tarihlerini içerir. KPSS, kamu kurumlarına personel alımı için kullanılan bir sınavdır.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Tarihleri

2024 DGS tarihlerini içerir. DGS, iki yıllık yüksekokullardan dört yıllık lisans programlarına geçiş için kullanılır.



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ÖSYM 2024 sınav takvimi ile KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli olacak